Stellantis lancia Spoticar negli Stati Uniti

Stellantis sta espandendo il suo programma Spoticar negli Stati Uniti. Il marchio, lanciato per la prima volta nel 2019 in 11 paesi in Europa, è stato creato per semplificare le esperienze di acquisto individuali di clienti e aziende, supportato da un’offerta digitale e da concessionari specializzati. Il brand di Stellantis offre una selezione di veicoli usati dei marchi Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep, Ram e Wagoneer by Jeep che vengono selezionati, valutati e preparati da specialisti di Stellantis, offrendo ai clienti l’accesso a una gamma più ampia di veicoli e servizi.

Spoticar sbarca anche negli Stati Uniti: arriva l’annuncio del gruppo Stellantis

“Spoticar arriva negli Stati Uniti in un momento di rapido cambiamento nel mercato globale delle auto usate in rapida crescita, estremamente competitivo e altamente digitalizzato”, ha affermato il responsabile delle vendite statunitensi Jeff Kommor. “Con Spoticar, Stellantis si afferma ulteriormente come operatore di veicoli usati multimarca. Il programma è progettato per creare un’esperienza senza stress per i clienti alla ricerca di un veicolo usato. Gli acquirenti possono cercare il veicolo del marchio Stellantis di loro scelta attraverso il nostro sito web del marchio di Stellantis dedicato e determinare facilmente dove trovare quello più vicino a loro prima di effettuare l’acquisto finale online o direttamente presso la concessionaria”.

I consumatori possono acquistare e vendere veicoli usati su Spoticar.com inserendo il proprio codice postale. Il sistema si popolerà con tutti i veicoli disponibili all’interno di quell’area. Spoticar offre una scelta di veicoli di tutti i marchi, tra cui Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep, Ram e Wagoneer, attraverso i concessionari partecipanti attraverso la rete di oltre 2.600 concessionari Stellantis. Il lancio negli Stati Uniti rappresenta un ulteriore passo avanti per aiutare Stellantis a realizzare vendite e transazioni di veicoli usati come parte della sua strategia Dare Forward 2030.