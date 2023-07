Stellantis implementa una strategia poliedrica sui semiconduttori 

I semiconduttori sono fondamentali per le prestazioni, la sicurezza e la funzionalità dei veicoli Stellantis di oggi, nonché delle nuove piattaforme tecnologiche e dei veicoli all’avanguardia “STLA BEV-centric” che saranno lanciati a breve. Per soddisfare la crescente domanda di semiconduttori per l’industria automobilistica, il gruppo automobilistico sta implementando una strategia articolata per gestire e garantire la fornitura a lungo termine di questi microchip elettronici essenziali. Sviluppata da un team multidisciplinare, questa strategia è il risultato di una rigorosa valutazione dei desideri dei clienti in termini di tecnologie avanzate e di una particolare attenzione data al raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico Dare Forward 2030.

Stellantis ha avviato una collaborazione con diversi partner strategici di semiconduttori, come Infineon, NXP Semiconductors, onsemi e Qualcomm, per migliorare le sue tecnologie e nuove piattaforme STLA all’avanguardia. Stellantis sta inoltre collaborando con aiMotive e SiliconAuto per poter sviluppare i propri semiconduttori in futuro. Ad oggi, il produttore di auto ha stipulato partnership dirette per semiconduttori con un valore di acquisto di oltre 10 miliardi di euro fino al 2030. Questi accordi di fornitura comprendono un’ampia varietà di chip elettronici critici, tra cui:

MOSFET in carburo di silicio (SiC), componenti essenziali per l’autonomia dei veicoli elettrici; microcontrollori (MCU), elemento chiave delle aree di calcolo dell’architettura elettrica di “STLA Brain”, System-on-a-chip (SoC), parti essenziali per le unità di calcolo ad alte prestazioni (HPC) che alimentano i sistemi di infotainment e le funzioni di assistenza alla guida autonoma nei veicoli.

I semiconduttori svolgono un ruolo chiave nei veicoli, guidando la trasformazione di Stellantis in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile, come definito nel piano Dare Forward 2030. Small/Medium/Large/Frame), nonché la connettività, l’aggiornamento remoto e la flessibilità del servizio -architettura elettronica/elettrica che supporta le piattaforme STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive basate sull’intelligenza artificiale. Insomma anche questo dimostra che il gruppo automobilistico guarda sempre più al futuro.