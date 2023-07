Stellantis: accordo con il governo italiano per il rilancio dell’industria auto in Italia

Oggi Stellantis è stata protagonista di un incontro molto importante con il governo italiano per il futuro dell’industria automobilistica nel nostro paese. Il numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha incontrato a Roma il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso proprio per discutere di ciò. A quanto pare si è deciso di lavorare alla firma per un accordo tra governo e gruppo automobilistico che dovrebbe arrivare già entro la fine di luglio per il rilancio dell’industria automobilistica nel nostro paese. Sarà pertanto costituito un nuovo gruppo di lavoro che avrà il compito di definire questa intesa all’interno di un nuovo piano industriale che sarà svelato nel corso dei prossimi mesi.

Oggi a Roma importante incontro tra Stellantis e governo italiano per il futuro dell’industria auto italiana

Il colloquio tra il Ministro Adolfo Urso e il CEO di Stellantis Carlos Tavares si è tenuto presso la sede del Ministero a Palazzo Piacentini. In tutto l’incontro è durato un’ora e mezza e alla fine è stato diffuso un comunicato in cui si dice che il colloquio avvenuto tra le due delegazioni è stato sicuramente cordiale e molto costruttivo. L’obiettivo di questo colloquio è stato quello di creare le condizioni al fine di invertire la situazione che sta vivendo l’industria automobilistica italiana che negli ultimi venti anni è stata sicuramente negativa.

Dunque si punta sulla crescita della produzione made in Italy. Questo avverrà secondo una serie di direttive che puntano ad aumentare la produzione, investire su ricerca e sviluppo, aumentare il numero di auto prodotte nel nostro paese e tutelare l’occupazione dell’intera filiera. Il tutto ovviamente di comune accordo con le parti sociali e produttive e con le Regioni sede di stabilimenti di Stellantis.

Vedremo dunque per quanto riguarda Stellantis che novità arriveranno di preciso dopo questo importante incontro avvenuto questa mattina a Roma tra il CEO Carlos Tavares e il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.