Carlos Tavares: “Le aziende occidentali devono trovare il modo di lavorare con la Cina”

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha affermato che è improbabile che la decisione della Cina di limitare le esportazioni di due metalli ampiamente utilizzati nei semiconduttori e nei veicoli elettrici spinga le aziende occidentali a ridurre la loro esposizione al mercato cinese. Il paese asiatico ha annunciato lunedì 3 controlli dal 1° agosto sulle sue esportazioni di alcuni prodotti a base di gallio e germanio. Ciò ha provocato timori di ulteriori interruzioni nelle catene di approvvigionamento, in particolare nel settore automobilistico.

Carlos Tavares nonostante sia spesso critico pensa che le aziende europee e americane devono trovare il modo di lavorare con quelle cinesi

“Non sono un promotore di una separazione totale dalla Cina”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Stellantis, svelando la prima delle quattro nuove piattaforme di veicoli elettrici che saranno alla base di tutti i futuri modelli del gruppo. “Non è realistico né è nell’interesse delle aziende occidentali”, ha detto Carlos Tavares. “Penso che abbiamo solo bisogno di trovare aree in cui possiamo rinfrescarci e negoziare situazioni vantaggiose per tutti”.

Stellantis, la quarta casa automobilistica al mondo per vendite, detiene una piccola quota di mercato in Cina. Nel Paese asiatico adotta una strategia “asset light”, basata sulle importazioni di veicoli. Tuttavia, Stellantis collabora con diverse società cinesi. Compresi quelli che usano gallio e germanio per i prodotti che la casa automobilistica sta acquistando da loro, ha affermato Carlos Tavares. “Non siamo in guerra con nessun fornitore cinese. In questo caso, spetta all’Unione Europea collaborare con le autorità cinesi per trovare una soluzione”, ha affermato.

Ricordiamo che la Cina ha previsto di imporre delle restrizioni all’esportazione di due metalli che sono fondamentali per la produzione di chip: il gallio e il germanio. La misura entrerà in vigore dall’1 agosto e avrà lo scopo di “salvaguardare la sicurezza nazionale e gli interessi” della Cina, secondo il Ministero del Commercio cinese.

Il gallio e il germanio sono usati per produrre dei semiconduttori composti, che combinano più elementi per migliorare la velocità e l’efficienza della trasmissione dei segnali. Questi semiconduttori hanno applicazioni in diversi settori, come le telecomunicazioni, l’automotive, il solare e la difesa.

La Cina è il maggior produttore mondiale di gallio e uno dei principali produttori ed esportatori di germanio, secondo l’U.S. Geological Survey. La decisione di limitare le esportazioni di questi metalli potrebbe quindi avere un impatto sul mercato globale dei chip, che è già afflitto da una carenza di forniture e da una forte domanda.

La mossa della Cina è vista come una risposta alle misure restrittive adottate dagli Stati Uniti e dai loro alleati per limitare l’accesso delle aziende cinesi ai chip e alle attrezzature per la loro produzione. In particolare, la Cina ha reagito con irritazione alla decisione del governo olandese di imporre nuove restrizioni alle esportazioni di alcune apparecchiature per i semiconduttori, che colpiscono la società europea ASML, leader nel settore.

La questione dei chip, come detto in più occasioni dallo stesso Carlos Tavares, è cruciale per lo sviluppo tecnologico della Cina, che punta a diventare un leader mondiale in ambiti come l’intelligenza artificiale, il 5G e il cloud computing. La Cina sta investendo miliardi di dollari per aumentare la sua capacità produttiva e ridurre la sua dipendenza dalle importazioni estere. Tuttavia, la Cina deve ancora colmare il divario con i paesi avanzati in termini di qualità e innovazione dei chip.

La restrizione delle esportazioni di gallium e germanio potrebbe quindi essere un modo per la Cina di proteggere le sue risorse strategiche e di esercitare una pressione sui suoi rivali. Tuttavia, la misura potrebbe anche avere degli effetti negativi per la stessa Cina, come la perdita di entrate, il rischio di ritorsioni e l’incentivo alla produzione alternativa di questi metalli in altri paesi. Vedremo dunque se le parole di Carlos Tavares saranno ascoltate.