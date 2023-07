Mercato auto Italia giugno 2023: Fiat sempre profeta in patria

Rispetto al 2022, il mercato auto Italia giugno 2023 cresce del 9,2 per cento. Nel primo semestre il cumulato è stato, quindi, superiore del 23 per cento rispetto a quello dell’anno scorso. Eppure, è ancora un po’ troppo presto per cantare vittoria. Il miglioramento dipende, infatti, anche e soprattutto dalla bassa base di partenza. Allora la crisi degli approvvigionamenti si era fatta parecchio sentire sulle realtà della filiera, con enormi ritardi nelle consegne.

Adesso, attutiti i danni, è lecito effettuare un confronto diretto con il 2019, ovvero prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria. Il quadro diventa decisamente meno radioso, come attesta il pesante passivo del 22,3 per cento. Insomma, prima di cantare vittoria sarebbe quantomeno il caso di aspettare i futuri sviluppi. A proposito delle alimentazioni, comandano le ibride PHEV con 48.937 immatricolazioni (in aumento del 30,8 per cento su giugno 2022) e un market share del 34,8 per cento.

Mercato auto Italia giugno 2023: le best seller per fascia di alimentazione

Seguono gli esemplari a benzina con 40.073 unità (più 6,2 per cento) e una quota del 28,5 per cento. Terze le diesel con 25.960 auto vendute (meno 2,8 per cento, la più venduta è la Fiat 500X) e il 18,5 per cento del totale. Quindi, viene il turno delle GPL con 11.906 autovetture (meno 4,2 per cento), costituenti l’8,5 per cento del totale, delle plug-in con 7.539 (più 6,5 per cento), corrispondenti a una quota del 5,4 per cento).

Nei bassifondi della graduatoria figurano le elettriche con 6.159 immatricolazioni (meno 0,5 per cento), pari al 4,4 per cento del complessivo, e il metano. Queste ultime in particolare piangono, date le sole 116 unità (meno 91,4 per cento), rappresentanti lo 0,1 per cento del totale. Di seguito vi proponiamo la classifica delle auto più vendute del mercato auto Italia giugno 2023, in rapporto all’alimentazione:

Auto ibride

Fiat Panda: 5.899

Lancia Ypsilon: 3.884

Ford Puma: 3.168

Toyota Yaris Cross: 2.934

Nissan Qashqai: 2.017

Toyota Yaris: 1.936

Fiat 500: 1.767

Kia Sportage: 1.640

Renault Austral: 1.426

Hyundai Tucson: 1.179

Auto a benzina

MG ZS: 2.351

Volkswagen Polo: 1.915

Jeep Avenger: 1.889

Dacia Sandero: 1.776

Volkswagen T-Roc: 1.748

Citroen C3: 1.746

Volkswagen T-Cross: 1.607

Peugeot 2008: 1.602

Peugeot 208: 1.503

Hyundai i10: 1.205

Diesel

Fiat 500X: 1.421

Peugeot 3008: 1.284

Volkswagen Tiguan: 1.180

Volkswagen T-Roc: 1.088

Audi Q3: 1.025

Alfa Romeo Tonale: 998

Fiat Tipo: 793

Jeep Renegade: 771

Citroen CA Aircross: 725

Skoda Octavia: 697

Auto GPL

Dacia Sandero: 2.775

Dacia Duster: 1.764

Renault Captur: 1.189

Fiat Panda: 854

DR 4.0: 505

Dacia Jogger: 489

EVO 3: 484

DR 5.0: 465

Lancia Ypsilon: 461

Renault Clio: 374

Auto Plug-in

Jeep Compass: 1.031

Peugeot 3008: 676

Ford Kuga: 524

Jeep Renegade: 508

Lynk & Co 01: 323

Cupra Formentor: 320

Opel Grandland X: 298

Volvo XC40: 276

Alfa Romeo Tonale: 270

Volvo XC60: 264

Elettriche

Tesla Model 3: 1.010

Tesla Model Y: 667

Fiat 500 elettrica: 452

Smart Fortwo: 350

Opel Corsa-e: 305

Renault Twingo E-Tech Electric: 303

Jeep Avenger: 285

Peugeot e-208:165

MG4: 165

Renault Megane E-Tech Electric: 139

Auto metano