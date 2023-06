Nuova Fiat Uno Turbo: il suo ritorno farebbe gola a molti

Fiat Uno Turbo è stata una delle vetture più amate dagli appassionati di auto sportive negli anni ’80 e ’90. La piccola berlina del marchio torinese era dotata di un motore 1.3 o 1.4 turbo a iniezione elettronica, capace di erogare fino a 120 CV e di raggiungere i 200 km/h di velocità massima.

Il ritorno di Fiat Uno Turbo stuzzica la fantasia di tanti

La Fiat Uno Turbo si distingueva anche per il suo look aggressivo e distintivo, con uno spoiler posteriore, dei passaruota in plastica, dei cerchi in lega Cromodora. L’abitacolo era spartano ma funzionale, con una moquette amaranto, dei sedili sportivi, un volante a quattro razze e un pedale dell’acceleratore traforato.

La Fiat Uno Turbo è stata prodotta dal 1985 al 1994, in due serie, e ha venduto circa 50.000 esemplari. Oggi è una vettura molto ricercata dai collezionisti e dagli appassionati di auto d’epoca, che ne apprezzano il fascino retrò e le prestazioni ancora attuali.

Ma come sarebbe una nuova Fiat Uno Turbo nel 2024? A questa domanda ha provato a rispondere un designer di nome Tommaso D’Amico, che ha realizzato un video rendering che immagina il futuro della berlina sportiva. Il risultato è una vettura che riprende alcuni elementi stilistici della Fiat Uno Turbo originale, ma li adatta ad una carrozzeria più moderna e aerodinamica.

Il rendering mostra una Fiat Uno Turbo con una calandra nera, dei fari a LED, un cofano bombato, uno spoiler posteriore, dei passaruota in plastica, dei cerchi in lega rossi e dei dettagli neri. L’abitacolo non è visibile, ma si può immaginare che sia dotato di una plancia digitale, di un sistema multimediale touch e di alcuni richiami al passato.

Non si sa se Fiat abbia intenzione di riproporre il nome per una futura vettura sportiva, magari con una motorizzazione elettrica o ibrida. Il rendering dimostra però che il marchio italiano ha ancora molto potenziale da esprimere nel segmento delle piccole berline dinamiche. La Fiat Uno Turbo originale è stata una vettura innovativa e divertente, che ha lasciato il segno nella storia dell’automobilismo italiano.