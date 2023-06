Stellantis e GM pagano $ 363 milioni di multe negli USA

Stellantis e General Motors hanno pagato un totale di 363 milioni di dollari di multe per non aver soddisfatto i requisiti di risparmio di carburante degli Stati Uniti sui modelli precedenti, secondo i documenti visti venerdì da Reuters. Le multe record includono $ 235,5 milioni per Stellantis per i veicoli del 2018 e 2019 e $ 128,2 milioni per GM per i veicoli prodotti tra il 2016 e il 2017, secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, in inglese), che amministra il Corporate Average Fuel Economy (Cafe ) programma.

Stellantis e GM hanno pagato 363 milioni di dollari di multe per non aver soddisfatto i requisiti di risparmio di carburante negli USA

Stellantis ha affermato che le sanzioni “riflettono le prestazioni passate registrate prima della costituzione della società e non sono indicative della direzione intrapresa”. La casa automobilistica ha precedentemente pagato un totale di $ 156,6 milioni di multe per gli anni modello 2016 e 2017.

GM, che non ha commentato immediatamente, aveva pianificato di utilizzare i crediti per colmare il deficit di conformità, ma invece ha deciso di pagare multe, ha affermato l’agenzia federale. Le multe delle case automobilistiche sono state pagate tra dicembre e maggio, secondo i registri, ed è la prima volta in tre anni che l’agenzia riscuote multe per questo motivo. Nel marzo 2022, NHTSA ha ripristinato un forte aumento delle sanzioni per le case automobilistiche i cui veicoli non soddisfano i requisiti di efficienza del carburante per il 2019 e oltre.

Per i modelli 2019-2021, la multa è di $ 14, rispetto a $ 5,50, per ogni 0,04 chilometri per gallone di veicoli nuovi che non soddisfano gli standard di risparmio di carburante richiesti, moltiplicata per il numero di veicoli non conformi venduti. Per l’anno modello 2022, l’importo è salito a $ 15. Le case automobilistiche i cui veicoli ottengono un risparmio di carburante maggiore del necessario possono vendere crediti alle case automobilistiche che non soddisfano le regole del programma. Costi di penalità più elevati rendono i crediti più preziosi, affermano le case automobilistiche.