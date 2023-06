Stellantis: per Elkann non c’è bisogno dello Stato

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, non ha bisogno di intervento dello Stato per affrontare la transizione verso l’elettrificazione. Lo ha detto John Elkann, presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla il 14,4% del gruppo.

A margine di un incontro al Festival dell’Economia, rispondendo alle parole del presidente dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industrial Automobilistica) Paolo Scudieri, Elkann ha sottolineato che Stellantis ha una solida posizione finanziaria e una strategia chiara per diventare uno dei leader mondiali nel settore dell’auto elettrica e non ha bisogno di interventi statali che invece sono necessari quando una grande azienda va male. Ha ricordato che il gruppo ha inaugurato a fine maggio la sua prima gigafactory europea per la produzione di batterie in Francia, in partnership con Total e che ne aprirà altre due in Germania e in Italia nei prossimi anni.

Confindustria aveva chiesto allo Stato di intervenire in Stellantis per bilanciare la presenza dello stato francese all’interno del gruppo automobilistico. Elkann ha detto che la presenza dello stato francese in PSA era dovuto ad alcune difficoltà affrontate in passato dall’azienda che ha necessitato in quel caso di un intervento.

Elkann ha espresso fiducia nel futuro di Stellantis, che nel primo trimestre del 2021 ha registrato ricavi per 37 miliardi di euro e un margine operativo del 7,7 per cento, tra i migliori del settore. Ha elogiato il lavoro del CEO Carlos Tavares e dei 300.000 dipendenti del gruppo, che hanno saputo gestire la crisi sanitaria con creatività e resilienza. Il numero uno di Stellantis ha inoltre ricordato quanto sia importante il dialogo con le istituzioni e il mondo politico come dimostrato dai recenti investimenti a Mirafiori agevolati dagli ottimi rapporti con sindaco e presidente di Regione.

Ricordiamo inoltre che Elkann è presidente di Ferrari, che sta lavorando alla sua prima auto elettrica prevista per il 2025. Infine, Elkann ha confermato la sua passione per la Juventus, di cui è presidente onorario.