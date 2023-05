Stellantis invita l’indotto: “Seguiteci in Algeria”

Il gruppo automobilistico Stellantis ha lanciato un invito ai suoi fornitori italiani: “Seguiteci in Algeria”. Il Paese nordafricano è infatti uno dei mercati emergenti in cui il gruppo vuole investire per aumentare la sua presenza e la sua competitività. Stellantis ha già avviato la produzione di alcuni modelli in Algeria, tra cui la Peugeot 208 e la Citroen C3, e ha in programma di ampliare la gamma con altri veicoli, tra cui l’erede della Fiat Tipo e la Jeep Renegade. Per farlo, però, ha bisogno di una rete di fornitori locali che possano garantire qualità e costi contenuti.

Per questo motivo, Stellantis ha organizzato un incontro a Torino con una delegazione di imprenditori algerini, guidata dal ministro dell’Industria Ferhat Ait Ali Braham. L’obiettivo è quello di favorire le collaborazioni tra le aziende italiane e quelle algerine, creando delle joint venture o delle filiali. Stellantis ha sottolineato i vantaggi di investire in Algeria, come la vicinanza geografica, la stabilità politica, la disponibilità di manodopera qualificata e le agevolazioni fiscali. Inoltre, il gruppo ha ricordato che l’Algeria è un Paese con una forte domanda di auto e con un potenziale di crescita elevato.

Stellantis ha anche assicurato che non si tratta di una delocalizzazione, ma di una diversificazione della produzione. Il gruppo ha infatti ribadito il suo impegno a mantenere e rafforzare i suoi stabilimenti italiani, dove continuerà a produrre i modelli più tecnologici e innovativi. Vedremo dunque quale sarà la reazione dei fornitori del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e se qualcuno seguirà il consiglio.