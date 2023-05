Stellantis: produzione auto elettriche a rischio in UK per la Brexit

Stellantis ha avvertito il governo del Regno Unito che il suo impegno a costruire veicoli elettrici (EV) nel Regno Unito è a rischio, a meno che le regole commerciali della Brexit non vengano rinegoziate. La casa automobilistica, che possiede 16 marchi automobilistici, tra cui Vauxhall, ha dichiarato: “Se il costo della produzione di veicoli elettrici nel Regno Unito diventa non competitivo e insostenibile, le operazioni chiuderanno”.

Stellantis ha avvertito il governo del Regno Unito che il suo impegno a costruire veicoli elettrici (EV) nel Regno Unito è a rischio

Nel 2021, Stellantis ha annunciato che stava investendo 100 milioni di sterline nello stabilimento di produzione di Ellesmere Port di Vauxhall per creare una nuova fabbrica di veicoli elettrici (EV). Lo stabilimento produce versioni commerciali e passeggeri di Vauxhall e Opel Combo-e, Citroen e-Berlingo e Peugeot e-Partner.

In una presentazione a un’inchiesta di Commons sulla produzione di veicoli elettrici, Stellantis ha sottolineato che i suoi investimenti nel Regno Unito erano incentrati sul rispetto dei rigidi termini dell’accordo di libero scambio post-Brexit. Fino al 1° gennaio 2024, le regole stabiliscono che almeno il 40 per cento del contenuto dei veicoli elettrici e il 30 per cento delle batterie debbano provenire dall’UE o dal Regno Unito.

Dal 2024 al 1 gennaio 2027, questo aumenta al 45 per cento del veicolo e al 50 – 60 per cento delle batterie. Se questo viene superato, le case automobilistiche dovranno pagare una tariffa del 10 per cento. Stellantis ha affermato di non essere “ora in grado di soddisfare queste regole di origine” a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia.

Di conseguenza, la casa automobilistica chiede al governo di raggiungere un nuovo accordo con l’UE per mantenere le regole attuali così come sono fino al 2027. Vuole anche che vengano rivisti gli accordi per la produzione di parti in Serbia e Marocco.