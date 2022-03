Stellantis rivela piano da 100 milioni di sterline per Ellesmere Port

Stellantis nelle scorse ore ha svelato i piani di espansione iniziali del suo complesso di Ellesmere Port nell’ambito di una trasformazione da 100 milioni di sterline per convertirlo in un hub produttivo di furgoni elettrici. Nel luglio 2021 il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha annunciato che la fabbrica avrebbe cessato di assemblare la Vauxhall Astra e avrebbe invece prodotto una nuova generazione di furgoni elettrici.

Stellantis rivela parte del piano di ammodernamento del suo stabilimento inglese

Questo annuncio in pratica salvaguardava il futuro dello stabilimento e di circa 1.100 posti di lavoro. Grandi incertezze aleggiavano su questa fabbrica ormai da diversi anni e centinaia di posti di lavoro erano andati perduti nel corso degli anni. Il suo allora proprietario, il gruppo francese PSA, ha affermato che la Brexit aveva messo a rischio la struttura. Tuttavia, PSA ha completato una fusione da 40 miliardi di sterline con Fiat Chrysler e le cose per il sito produttivo sono cambiate.

La fabbrica di Ellesmere Port, che un tempo impiegava 12.000 persone, ora assemblerà i modelli elettrici Vauxhall Combo-e, Peugeot e-Partner e Citroen e-Berlingo. Stellantis ha presentato una domanda di pianificazione al Cheshire West e al Chester Council, tramite Stoford Properties e Vauxhall Motors, per costruire un nuovo magazzino di 668.000 metri quadrati presso il sito di Ellesmere Port che celebra quest’anno 60 anni di attività. Comprenderà tre piani di uffici.

Nella sua domanda, l’azienda afferma: “Lo sviluppo proposto rappresenta l’ultimo grande investimento nell’area per garantire la longevità di Hooton Park come un importante sito di lavoro per l’area locale.

Annunciando l’investimento di 100 milioni di sterline l’anno scorso Stellantis ha dichiarato: “Questa nuova era di produzione vedrà una trasformazione dello stabilimento di Ellesmere Port adatta al futuro, con una nuova carrozzeria, un sistema di produzione aggiornato, una compressione dell’area del sito e la creazione di un gruppo batteria in loco.

