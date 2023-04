Stellantis punta sul Marocco per lo sviluppo del suo terzo motore elettrico

John Elkann, Presidente di Stellantis, si è presentato davanti agli azionisti salutando con favore i risultati ottenuti alla fine dell’esercizio 2022. Ha dichiarato al riguardo: “Abbiamo pubblicato solidi risultati finanziari. Siamo tra i primi tre del nostro settore per fatturato e marginalità, e siamo stati i primi con un utile operativo assoluto di 23,2 miliardi di euro”. Ha anche spiegato di aver capito che “siamo in un momento cruciale per l’industria automobilistica, in cui aspetti come l’elettrificazione, lo sviluppo software e l’integrazione verticale dei processi, sono stati ambiti in cui il gruppo automobilistico ha acquisito slancio”.

Il Marocco potrebbe avere un ruolo chiave per la produzione del terzo motore elettrico di Stellantis

“Stiamo sfruttando le nostre dimensioni e le nostre sinergie e implementando uno dei nostri maggiori vantaggi competitivi: la nostra diversità. Con oltre 160 nazionalità, siamo una delle aziende più diverse al mondo. Riuniamo persone e idee oltre i confini e le culture, con operazioni industriali in quasi 30 paesi e clienti in oltre 130 mercati, offrendo prodotti e servizi attraverso i nostri 14 marchi iconici e due aziende di servizi di mobilità”, ha affermato.

A questo proposito, Elkann ha promesso che Stellantis continuerà a concentrarsi sulla costruzione del suo “terzo motore elettrico”. Per fare ciò, il gruppo punterà in particolare su tre paesi, vale a dire Marocco, Turchia e India. Secondo indiscrezioni, il presidente di Stellantis sta lavorando allo sviluppo del terzo motore elettrico grazie agli sforzi che si stanno compiendo in paesi tra cui il Marocco. “Questo terzo motore riguarda Sud America, Africa, Medio Oriente, India e Asia-Pacifico. Ecco alcuni dei passi che abbiamo compiuto per compiere progressi in queste regioni: Abbiamo annunciato il raddoppio della nostra capacità industriale in Marocco. Siamo impegnati a far crescere e rafforzare la nostra attività industriale in India; abbiamo mantenuto la nostra posizione di leadership in Brasile, Argentina e Cile; e, all’inizio di quest’anno, abbiamo annunciato l’espansione della nostra attività a Tükiye con Tofas”, ha affermato John Elkann.

Nel novembre 2022, infatti, il boss di Stellantis, Carlos Tavares, è venuto a incontrare il capo del governo Aziz Akhnnouch per registrare la decisione della casa automobilistica di raddoppiare la propria capacità produttiva nel Regno, portandola a 450.000 unità, per un investimento complessivo di oltre oltre 3 miliardi di dirham con, di conseguenza, 2.000 nuovi posti di lavoro nello stabilimento di Kenitra, che impiega già più di 3.000 persone, raggiungendo un tasso di integrazione locale del 69%.

“In Marocco abbiamo tutti gli ingredienti per riuscire nella scommessa di democratizzare l’accesso all’automobile. Attualmente stiamo lavorando per identificare potenziali subappaltatori e tecnologie mancanti. Il mondo sta cambiando, ma il Marocco è agile”, ha detto un alto funzionario di Stellantis.