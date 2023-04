Stellantis: Elkann traccia la strada delle elettriche che verranno

Sembra procedere nel migliore dei modi la lunga strada che condurrà anche Stellantis verso l’elettrico e l’elettrificazione dei modelli concernenti i molteplici marchi di cui dispone oggi il Gruppo. Già in questo momento il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA può mettere in pratica un parterre di 23 modelli elettrificati disponibili sul mercato, con numeri che, sulla base di quanto espresso dal presidente di Stellantis John Elkann, sono destinati a salire ulteriormente.

Durante la recente assemblea degli azionisti, lo stesso Elkann ha tracciato una strada che pare spianata e ben delineata. Il presidente di Stellantis ha infatti ammesso che entro la fine del 2024 l’intero Gruppo Stellantis potrà contare su 47 modelli elettrici, un valore che risulterà pari a 75 veicoli elettrici disponibili “alla fine di questo decennio”.

La volontà del Gruppo è perciò quella di proseguire sulla strategia della decarbonizzazione puntando su prodotti e servizi che siano sempre sostenibili. John Elkann, secondo quanto riportato dall’ANSA, ha citato “il primo Hub per l’Economia Circolare” che Stellantis ha aperto presso lo storico stabilimento FIAT di Mirafiori, una pagina importante nell’ottica di promuovere l’economia circolare. Quindi ha voluto anche sottolineare la leadership nel comparto dei veicoli elettrici a batteria che rappresenta un passaggio importante nel processo di decarbonizzazione intrapreso dal Gruppo, anche in accordo con l’incremento pari al 41% delle vendite globali anno su anno in tutta Europa.

Elkann ha anche sottolineato i dati positivi fatti registrare da Stellantis nel 2022

John Elkann ha poi sottolineato anche l’importante pagina relativa ai risultati messi a punto dal Gruppo nel corso dello scorso anno. Stellantis nel 2022 ha infatti “registrato solidi risultati finanziari”, una condizione che ha permesso al Gruppo di distinguersi dai competitor sfruttando anche una combinazione di scala e crescita “a due cifre”, ha ammesso Elkann. Il presidente di Stellantis ci ha tenuto a rimarcare che per ricavi e margini il Gruppo si trova fra i primi tre gruppi automobilistici, raggiungendo anche il primo posto in termini di utile operativo assoluto con un valore pari a 23,2 miliardi di euro. “Sono orgoglioso del modo in cui Carlos Tavares, il leadership team e i loro colleghi hanno ottenuto grandi risultati quest’anno, gestendo la turbolenza con creatività e resilienza”, ha aggiunto ancora.

Appaiono concrete anche le previsioni di crescita del Gruppo sui diversi mercati, a cominciare dal Terzo Motore rappresentato dall’Africa, Medio Oriente, Asia Pacifico, India e Sud America. Stellantis ha infatti già annunciato il raddoppio della capacità industriale in Marocco, puntando anche a rafforzare l’attività industriale in India e mantenendo la leadership nei mercati di Brasile, Argentina e Cile. Inoltre “abbiamo annunciato, all’inizio dell’anno, una espansione della nostra attività in Turchia con Tofas”, ha concluso John Elkann.