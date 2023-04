Gli azionisti di Stellantis approvano la retribuzione del CEO Tavares per il 2022

Gli azionisti di Stellantis hanno approvato giovedì il pacchetto retributivo per i vertici della casa automobilistica, compreso l’amministratore delegato Carlos Tavares, dopo averlo rifiutato lo scorso anno. In un voto solo consultivo, circa l’80 per cento degli azionisti del gruppo automobilistico ha votato a favore della relazione sulla remunerazione esecutiva 2022 per i dirigenti senior all’assemblea generale annuale (AGM) della terza casa automobilistica più grande del mondo.

La remunerazione totale per Tavares, inclusi gli incentivi a lungo termine che potrebbero non necessariamente trasformarsi per intero in un pagamento, è stata pari lo scorso anno a circa 23,5 milioni di euro (25,6 milioni di dollari), superiore ai 19,2 milioni di euro del 2021.

L’importo, sulla base dei risultati record di Stellantis dello scorso anno, è composto per il 91% da componenti variabili della remunerazione, inclusi 11,6 milioni di euro di incentivi a lungo termine, ha affermato il gruppo. Il presidente John Elkann, il rampollo della famiglia Agnelli che è il più grande azionista singolo di Stellantis attraverso la sua holding Exor, ha accolto con favore il voto “ampiamente positivo”.

“Il nostro rapporto sulla remunerazione riflette la nostra convinzione di premiare le prestazioni basate sul raggiungimento di obiettivi ambiziosi, sia finanziari che relativi all’ESG”, ha affermato. Stellantis ha affermato che il compenso effettivo ricevuto dal suo CEO lo scorso anno è diminuito del 13% rispetto al 2021 a 14,9 milioni di euro.

Il voto è arrivato dopo che gli investitori hanno rifiutato la remunerazione dei dirigenti di Stellantis per il 2021, il primo anno di vita della casa automobilistica nata dalla fusione di Fiat Chrysler e Peugeot PSA. All’epoca la retribuzione di Tavares, una delle più alte tra gli amministratori delegati del settore automobilistico, aveva suscitato forti critiche da parte di sindacati e politici, soprattutto in Francia, in un momento in cui il Paese era nel pieno di una campagna per le elezioni presidenziali dominata da un costo crisi del vivere.

In risposta al voto dello scorso anno e sulla base dei successivi feedback degli azionisti, Stellantis ha introdotto modifiche alla sua politica di remunerazione e alle sue pratiche di divulgazione. Ricordiamo infine per fare un confronto che l’amministratore delegato di Ford, James Farley, ha guadagnato un totale di circa 21 milioni di dollari lo scorso anno, in calo rispetto ai quasi 23 milioni di dollari del 2021, mentre i compensi sono stati molto inferiori in Europa. I compensi dello scorso anno ammontano a 4,5 milioni di euro per l’amministratore delegato della Renault e 7,4 milioni di euro per l’amministratore delegato della Volkswagen.