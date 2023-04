Leasys diventa un nuovo player della mobilità in Europa

Specializzata nel leasing operativo multimarca, Leasys è la nuova società di mobilità in cui Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance detengono ciascuno il 50% dei diritti di partecipazione. Leasys consolida le attività di Leasys e Free2move Lease creando il quinto player europeo del settore con una flotta gestita di 828.000 veicoli. L’obiettivo della società è quello di trasformarsi in un leader europeo per i servizi di mobilità, con una flotta di un milione di vetture entro il 2026.

Presente in 11 paesi dell’Unione Europea, Leasys opera sotto l’egida di Stellantis con un approccio multimarca e attraverso diversi canali di vendita: rete Stellantis, broker indipendenti, vendite dirette e canali digitali. La strategia della nuova società è quella di offrire soluzioni di mobilità innovative che forniscano ai clienti la migliore esperienza di mobilità.

Il noleggio a lungo termine secondo gli esperti avrà un ruolo fondamentale nel passaggio alla mobilità elettrica. Leasys offre soluzioni di mobilità per tutti e 14 i brand che fanno parte del gruppo Stellantis. Inoltre la nuova azienda permetterà maggiori sinergie tra le aziende che fanno parte di Stellantis offrendo così un punto di riferimento unico per tutti i clienti.

Rolando D’Arco, CEO di Leasys, ha commentato dicendo che l’ambizione della sua azienda è quello di diventare uno dei maggiori player nel settore nel nostro continente. Per questo è stato pensato un piano aziendale davvero molto solido e ambizioso. D’Arco si è detto fiducioso che il parco auto della società raggiungerà il milione di vetture entro il 2026, aumentandone il valore del 50 per cento. Viene anche prevista una crescita di circa il 30 per cento della struttura organizzativa a livello globale nei prossimi tre anni. Tutto questo secondo il dirigente mette in evidenza come questa unione tra le due società miri ad una crescita ulteriore dell’azienda.