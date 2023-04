Stellantis conferma i vantaggi dell’etanolo per una mobilità più sostenibile

Stellantis in Brasile ha simulato un veicolo in un test dinamico quando alimentato con quattro diverse fonti di energia, al fine di misurare l’emissione totale di CO2 in ogni situazione. La vettura è stata alimentata ad etanolo e confrontata in tempo reale con la stessa situazione di guida in tre alternative: con benzina tipo C (E27); 100% elettrico (BEV), fornito dalla matrice energetica brasiliana, e 100% elettrico (BEV) fornito dalla matrice energetica europea. Nel confronto sono state utilizzate la metodologia e la tecnologia di connettività sviluppate da Bosch, che considerano non solo l’emissione di CO2 associata alla propulsione, ma le emissioni corrispondenti all’intero ciclo di generazione e consumo dell’energia utilizzata.

Stellantis ha simulato in un test comparativo l’utilizzo di un veicolo con quattro diverse fonti di energia

“I risultati dimostrano i vantaggi comparativi della matrice energetica brasiliana, in particolare l’importanza dei biocarburanti per una mobilità più sostenibile”, ha analizzato Antonio Filosa, presidente di Stellantis per il Sud America. Considerando il bilancio totale delle emissioni dell’intero ciclo energetico, il veicolo alimentato a etanolo presenta vantaggi anche rispetto a un veicolo elettrico a batteria alimentato con energia prodotta in Europa, considerando le caratteristiche della matrice energetica europea. Rispetto alla benzina, l’etanolo si distingue ancora di più. Il consuntivo mostra che, confrontando i due carburanti, l’utilizzo dell’etanolo ha evitato l’emissione di 34,85 kg di CO2eq sul percorso, pari a 144 grammi di CO2eq per chilometro percorso. L’etanolo riduce l’impronta di carbonio di oltre il 60%.

Stellantis sta lavorando all’opzione strategica di sviluppare soluzioni, tecnologie e componenti per veicoli ibridi in Brasile che combinino etanolo ed elettrificazione. Per organizzare questi sforzi, l’azienda ha lanciato la piattaforma Bio-Electro. Questa articola attorno al gruppo automobilistico un ampio insieme di partnership strategiche, volte ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione di nuove soluzioni di decarbonizzazione della motorizzazione e della mobilità. Il suo principale obiettivo strategico è quello di nazionalizzare le soluzioni, la tecnologia e la produzione, guidando un’ondata settoriale di reindustrializzazione.