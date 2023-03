Tavares: Non ci sono abbastanza risorse nel mondo per sostituire le auto a combustione con quelle elettriche

Carlos Tavares ieri ha partecipato al Freedom of Mobility Forum organizzato da Stellantis. Questo primo evento doveva essere un’opportunità per scambiare opinioni e discutere il futuro dell’industria automobilistica. “L’accessibilità economica delle auto elettriche è inesistente perché le materie prime per la loro produzione sono scarse e molto costose”, ha affermato Tavares. “Sappiamo di aver bisogno del litio. Sappiamo che non stiamo estraendo quanto ci serve. Attualmente sul nostro pianeta ci sono 1,3 miliardi di auto alimentate da un motore a combustione. Li sostituiremo con auto elettriche al 100 per cento, e questo richiederà molto litio. Non solo può esserci troppo poco litio, ma la concentrazione dell’estrazione di litio potrebbe causare problemi geopolitici”.

Tavares continua ad essere scettico sulla rivoluzione elettrica imposta dall’UE

Tavares ha anche criticato l’indicazione dei carburanti sintetici come l’unica opzione per alimentare le auto a combustione in futuro nell’Unione Europea: “Con questo approccio normativo adottato dall’Ue, si esclude la possibilità di utilizzare, ad esempio, il biogas”, ha affermato. “Non possono separare correttamente le emissioni di carbonio dai combustibili fossili dalle emissioni di carbonio che fanno parte del ciclo naturale della natura. Quindi sono preoccupato che i responsabili politici stiano fornendo un quadro troppo ristretto ed escludono opzioni per il trasporto che potrebbero benissimo avere enormi sinergie per le società, sia in termini di convenienza che di mitigazione del cambiamento climatico” ha detto Tavares.

Allo stesso tempo, però, ha sottolineato che Stellantis è pronta a raggiungere gli obiettivi dell’Unione Europea e le modifiche che si stanno introducendo in questo momento non cambieranno la direzione verso l’elettromobilità. Insomma i dubbi e le perplessità da parte di Carlos Tavares a proposito della rivoluzione elettrica imposta dall’Unione Europea continuano a sussistere nel numero uno del gruppo Stellantis. Vedremo dunque cosa accadrà in futuro nel settore auto.