Stellantis e DoE annunciano Battery Workforce Challenge

Stellantis e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) invitano gli ingegneri in erba delle scuole professionali e delle università a partecipare alla “Battery Workforce Challenge” questo autunno. Si tratta di una competizione di ingegneria a squadre di tre anni.

Stellantis e DoE invitano gli ingegneri delle scuole professionali e università a partecipare alla Battery Workforce Challenge

La Battery Workforce Challenge di Stellantis non si concentra solo sulla promozione delle lauree in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), ma include anche un progetto più “pratico” con una serie di competizioni studentesche avanzate per la progettazione e lo sviluppo di batterie, per le quali le aziende hanno invitato le università e scuole professionali di tutto il Nord America per progettare, costruire, testare e integrare una batteria per veicoli elettrici avanzata in un futuro veicolo di Stellantis.

I team dei concorrenti a questa competizione di Stellantis seguiranno quindi le pietre miliari del settore del mondo reale incentrate sulla progettazione della batteria, la simulazione, lo sviluppo dei controlli, i test e l’integrazione e la dimostrazione del veicolo, che secondo gli iniziatori del progetto aiuteranno a insegnare loro lezioni preziose, tra cui “gestione del progetto, comunicazioni, lavoro di squadra e capacità di problem solving”.

Potranno partecipare un totale di undici squadre, per le quali l’Argonne National Laboratory sta ora accettando domande da college e università. In generale, è richiesto un programma quadriennale per la partecipazione delle istituzioni educative, tuttavia, “le scuole non accreditate, come i college della comunità, le scuole commerciali e i programmi di apprendistato, possono partecipare come partner di un’università accreditata come parte del requisito di collaborazione professionale .”

“La leadership americana nella catena di fornitura globale di batterie si baserà non solo sulla nostra innovazione, ma anche sulla nostra forza lavoro qualificata di ingegneri, progettisti, scienziati, addetti alla produzione e tecnici”, ha affermato il vice segretario aggiunto per i trasporti sostenibili e i carburanti presso il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti Michael Berube. “Questo programma completo per la forza lavoro costruirà un ecosistema educativo che offre formazione e istruzione per diplomati delle scuole superiori e lavoratori professionali e in transizione, promuovendo una pipeline di talenti diversificata di ingegneri, lavoratori e tecnici qualificati che possono far avanzare l’industria delle batterie del Nord America”.