Stellantis multata di quasi 400 mila dollari negli USA

Le autorità di regolamentazione ambientale del Michigan hanno multato Stellantis a causa delle ripetute violazioni della qualità dell’aria nello stabilimento Warren Truck Assembly dell’azienda. Il Dipartimento dell’Ambiente, dei Grandi Laghi e dell’Energia del Michigan ha emesso quattro avvisi di violazione dell’impianto da quando ha iniziato a funzionare nel febbraio 2021.

Stellantis multata negli USA di quasi 400 mila dollari a causa delle emissioni del suo stabilimento di Detroit

Fiat Chrysler Automobiles gestiva la fabbrica fino a quando non si è fusa con la casa automobilistica francese Groupe PSA all’inizio del 2021 per diventare Stellantis. Lo stabilimento di Warren è stato sottoposto a un aggiornamento da 1,5 miliardi di dollari per portare sul sito l’assemblaggio dei nuovi SUV Wagoneer e Grand Wagoneer insieme ai pickup Ram Classic.

Tre delle quattro violazioni alla fabbrica Warren sono state causate da livelli illegali di inquinamento da particolato, che secondo l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti è associato all’asma e ad altre malattie respiratorie e cardiovascolari.

Stellantis ed EGLE il 20 marzo hanno concordato un ordine di consenso che risolverà le presunte violazioni della qualità dell’aria della casa automobilistica, secondo i registri di applicazione di EGLE. L’ordine richiederebbe alla società di pagare una multa di $ 371.454, il rispetto dei limiti di emissione e ulteriori test sulle emissioni. La società potrebbe essere multata di $ 5.000 al giorno se viola l’ordine.

“Stellantis è lieta di aver raggiunto un accordo proposto con la divisione per la qualità dell’aria del Dipartimento dell’Ambiente, dei Grandi Laghi e dell’Energia (EGLE) del Michigan per risolvere le presunte violazioni delle emissioni atmosferiche presso il nostro impianto di assemblaggio di camion Warren”, ha dichiarato il portavoce dell’azienda Jodi Tinson in una nota. “La Società ha già intrapreso una serie di azioni necessarie per garantire che l’impianto funzioni entro i limiti consentiti e continuerà a lavorare con EGLE su eventuali problemi in sospeso”. Lo stabilimento Warren produce i pick-up classici Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer e Ram. Impiega più di 4.000 persone.