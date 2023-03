Stellantis e Daimler aumentano i salari del 9% in Messico

Uno dei principali sindacati dell’industria automobilistica in Messico ha concordato un aumento salariale del 9 per cento in media per quest’anno per i lavoratori delle società Stellantis e Daimler nel paese, e per quelli di altre tre società del settore, hanno affermato le autorità martedì. Questo accordo riguarda oltre 24.000 lavoratori dell’Unione Nazionale dell’Industria Automobilistica Integrata, grazie alla revisione annuale del loro Contratto Collettivo di Lavoro (CCT).

Aumento del 9% per i salari dei dipendenti di Stellantis e Daimler in Messico

In Stellantis, una delle principali aziende automobilistiche al mondo, che in Messico produce veicoli Chrysler, Dodge e Jeep e che ha 5 stabilimenti a Coahuila e 3 nello Stato del Messico, è stato concordato un aumento del 9 per cento per i 15.117 lavoratori. Nello stabilimento di assemblaggio Daimler Vehículos Comerciales México, con 6.441 lavoratori, a Coahuila, l’aumento salariale è stato dell’8,82 per cento.

In Adient, México Automotriz, dove si producono componenti automobilistici avanzati e che conta 1.984 lavoratori e nella società Pinturas y Ensambles de México con 625 addetti, i due stabilimenti nello Stato di Coahuila hanno concordato un aumento salariale del 9,5 per cento. E per Android de México, con stabilimenti nello Stato del Messico e Coahuila, con 140 dipendenti, l’aumento salariale è stato dell’8 per cento.

In Messio Stellantis aumenta i salari del 9% ai suoi dipendenti

Ricordiamo che il gruppo Stellantis punta forte sul Messico considerato uno dei mercati più importanti in quell’area del mondo e con margini di crescita notevoli per i marchi che fanno parte del gruppo automobilistico. Si dice che in futuro numerosi nuovi modelli saranno prodotti in Messico dall’azienda guidata da Carlos Tavares. Tra questi anche la nuove Jeep Cherokee e non si escludono ulteriori sorprese per i prossimi anni. Vedremo dunque che novità arriveranno dal Messico per l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.