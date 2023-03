Stellantis espande la sua rete di stazioni ricarica in Francia con Atlante

Atlante, la rete di stazioni di ricarica di riferimento del produttore Stellantis, ha aperto le sue prime stazioni in Francia e intende accelerare il passo. Lo ha detto martedì all’AFP il suo direttore generale. Atlante ha inaugurato martedì la sua quarta stazione di ricarica in un’area commerciale vicino a Châlons-en-Champagne (Marna), con 8 punti di ricarica rapida.

Stellantis: Atlante espande la sua rete di stazioni di ricarica in Francia

Un centinaio di altre stazioni veloci e ultraveloci dovrebbero seguire in Francia nei prossimi 18 mesi, secondo Atlante, ad esempio sulle autostrade nel sud della Francia. Atlante è il risultato di una partnership tra Stellantis, numero due nel mercato automobilistico europeo, e l’azienda italiana NHOA (ex Engie EPS), numero tre al mondo nello stoccaggio di energia e filiale del gruppo taiwanese TCC.

Stellantis rafforza così la rete disponibile per la ricarica delle auto elettriche e offrirà presto tariffe agevolate ai clienti dei suoi marchi, come Peugeot, Fiat, Opel e Alfa Romeo. Attualmente Atlante offre ricariche a 0,58 euro al chilowattora. Fondato nel 2021, l’operatore vuole essere molto ambizioso a lungo termine, mentre i suoi concorrenti Tesla, Ionity (che riunisce BMW, Ford, Hyundai, Mercedes e Volkswagen), Fastned o TotalEnergies hanno già aperto numerose stazioni in Nord Europa.

Atlante punta così a realizzare la prima rete di ricarica nel Sud Europa, con 3.000 terminali entro la fine del 2023, e 35.000 terminali entro il 2030. Dispone già di stazioni di ricarica in Italia (34 aperte), Spagna, Portogallo e Francia, che dovrebbero alla fine costituire il suo più grande mercato. Atlante installerà la maggior parte dei terminal su “luoghi di transito”, come strade nazionali, autostrade ma anche su parcheggi in aree commerciali, come a Châlons. Lo ha indicato il suo direttore generale per la Francia, Giacomo Galvani.

Atlante di Stellantis prevede di dotare le proprie stazioni di capacità di accumulo di elettricità. Queste risorse, sommate ai pannelli fotovoltaici, saranno necessarie per “gestire l’aumento di potenza del veicolo elettrico”, secondo Galvani, con in particolare picchi di utilizzo nei fine settimana o durante le partenze in vacanza.