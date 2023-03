Stellantis: le vendite in Europa aumentano leggermente a febbraio

Le vendite di Stellantis a febbraio sono leggermente aumentate rispetto all’andamento del mercato europeo, dove le immatricolazioni sono cresciute di circa il 12 per cento. Come hanno mostrato martedì i dati dell’ACEA, l’Associazione europea dei costruttori di automobili, il colosso nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un aumento delle vendite del 2 per cento a febbraio avendo immatricolato 167.097 unità.

Crescono leggermente le vendite di Stellantis in Europa a febbraio 2023

La quota di mercato di Stellantis a febbraio 2023 scende al 18,5 per cento dal 20,4 per cento registrato nel mese di febbraio dello scorso anno. Scendendo nel dettaglio dei singoli marchi che fanno parte del gruppo automobilistico segnaliamo che Peugeot ha registrato un totale di 53.527 immatricolazioni con un incremento del 6,3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Fiat, con 30.590 nuove immatricolazioni ha visto crescere le sue vendite dello 0,5 per cento rispetto a quanto registrato lo scorso anno.

Continuando con i brand di Stellantis, segnaliamo anche che Citroen ha registrato un calo del 7,1 per cento rispetto allo scorso anno. Opel cresce dell’1,7 per cento e Jeep dell’1,4 per cento. Per quanto riguarda invece il mercato auto nel suo insieme, il mese scorso in Europa sono state immatricolate un totale di 902.775 auto. Si tratta di una crescita del 12,2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Si spera che questa lieve crescita di Stellantis nel mercato auto dell’Europa a febbraio rappresenti solo l’inizio della ripresa delle vendite per il gruppo automobilistico che nel corso di quest’anno da poco iniziato cercherà di essere protagonista del settore con tante novità in arrivo.