Stellantis festeggia 15 milioni di veicoli prodotti a Saragozza

Lo stabilimento Stellantis di Saragozza, da decenni luogo di nascita del marchio Opel in Spagna, raggiunge un nuovo traguardo: la produzione di 15 milioni di unità. Questa cifra è stata raggiunta con la produzione di una Opel Corsa elettrica, un’auto che si assembla esclusivamente nel centro di Figueruelas e che sta riscuotendo molto successo nei mercati dell’Europa centrale.

Stellantis: lo stabilimento di Figueruelas raggiunge uno storico traguardo con 15 milioni di auto prodotte

“La Opel Corsa è un’icona per Stellantis Zaragoza, che ha aperto i battenti nel 1982 per produrre questo modello, con il quale ha mantenuto un rapporto più che duraturo, dal momento che ha prodotto sei generazioni”, hanno detto mercoledì fonti della fabbrica. “Precisamente, con la sesta generazione di Opel Corsa e Opel Corsa-e, è arrivata in stabilimento l’elettrificazione, proseguendo con un ammodernamento tecnologico che è il tratto distintivo della fabbrica”, hanno dichiarato in un comunicato.

” È una circostanza molto particolare che il 15 milionesimo veicolo che esce dalle nostre linee di assemblaggio sia proprio una Opel Corsa-e, perché è la versione 100% elettrica del modello con cui fu inaugurata la fabbrica nel 1982″, ha sottolineato José Luis Alonso, direttore della fabbrica di Saragozza. “Unisce passato, presente e futuro di questo impianto multimarca; è un vero tributo all’impegno dei nostri lavoratori nel corso degli anni, alla nostra capacità di adattamento e al nostro più alto livello di domanda e qualità”, ha sottolineato.

Questo nuovo traguardo dello stabilimento di Figueruelas avviene con aspettative per il futuro che passano attraverso l’aumento della produzione di modelli a batteria. Oltre alla versione elettrica della Corsa, lo stabilimento monterà dal prossimo settembre la corrispondente versione plug-in della Peugeot 208.

Stellantis aveva già annunciato lo scorso ottobre, in concomitanza con la visita a Saragozza del ministro dell’Industria, Reyes Maroto, che un altro veicolo elettrico sarà prodotto in futuro in questa fabbrica, ma non ha detto quale. Diverse aziende dell’industria ausiliaria aragonese stanno già producendo parti per questo modello e molte altre si sono aggiudicate componenti per la terza vettura a batteria che dovrebbe uscire dallo stabilimento. Si dovrebbe trattare della nuova Lancia Ypsilon.