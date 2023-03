Tonale e Stelvio: il SUV secondo Alfa Romeo

Nel 2017 Alfa Romeo ha fatto un passo verso l’ignoto con il lancio dello Stelvio, il primo SUV della sua storia. Con questa incursione nel segmento più alla moda in tutto il mondo dell’automotive, il marchio italiano voleva conquistare le nuove generazioni di “alfisti”, amanti dello stile sportivo e delle prestazioni delle berline e coupé del marchio, ma con lo sguardo puntato sulla versatilità, spazio interno e robustezza dei SUV.

Anche il secondo SUV del Biscione, Alfa Romeo Tonale, rappresenta un enorme salto nella storia del Biscione, incarnando la metamorfosi del marchio, un momento chiave con cui inizia la sua transizione verso la mobilità elettrificata, che culminerà con la conversione della casa milanese alla produzione di sole auto completamente elettriche nel 2027.

Alfa Romeo Tonale e Stelvio condividono la versatilità e lo spirito avventuroso dei SUV con il DNA sportivo tipico del Biscione

Una trasformazione che non implica una rinuncia all’identità del marchio, ma piuttosto un’evoluzione per entrare in una nuova era, con soluzioni innovative, uniche ed esclusive che rafforzano il DNA del marchio per reinventare l’auto sportiva nel 21° secolo. Alfa Romeo Stelvio ha aperto la strada ai SUV dell’azienda milanese, offrendo un inconfondibile design italiano che porta lo stile e il carattere sportivo che definiscono il Biscione nell’universo dei SUV. La proposta del Biscione non poteva che portare eleganza, sensualità e dinamismo in un segmento in cui abbondano modelli dall’estetica sobria e spartana.

La Stelvio fa la differenza con dettagli che incorporano uno spirito prettamente sportivo, come i cerchi in lega da 20″ con pinze freno colorate o la calandra triangolare, il famoso “trilobo” che contraddistingue le vetture del marchio in gran parte del mondo. la sua grande storia. Questo SUV è votato, come tradizionalmente hanno fatto le auto più sportive, alla trazione posteriore nelle sue versioni a due ruote motrici, che gli conferisce un livello superiore di capacità motorie e potenza in accelerazione, guida agile e un angolo di sterzata che gli permette di affrontare con garanzie i percorsi più tortuosi. Alcune qualità che vanno oltre nelle versioni Q4 a trazione integrale.

Negli interni regna la pura eleganza italiana, con finiture di alta qualità che combinano il meglio delle idee degli stilisti milanesi con il massimo livello di comfort e sicurezza. La nuova visione dei SUV incarnata dall’Alfa Romeo Tonale, il C-SUV del marchio, si distingue per il suo design spettacolare. Il suo stile rappresenta la perfetta sintesi tra la prestigiosa storia del marchio e lo sviluppo di una nuova estetica e di nuovi canoni. I suoi innovativi fari “3+3” al top della gamma e le sue luci posteriori prive di curve creano una firma luminosa inconfondibile.

I suoi interni portano l’impronta della storia dell’Alfa Romeo nel mondo delle competizioni e delle auto sportive. Il design è orientato verso il guidatore, offrendo anche il massimo comfort a tutti i suoi occupanti. I suoi due schermi TFT da 22,5 pollici rendono omaggio al mitico design “Cannochiale”, che affonda le sue radici nelle vetture più sportive del marchio.

Alfa Romeo Tonale ha tre motori ibridi oltre a un diesel. La tecnologia Mild Hybrid è presente in due versioni, 130 CV e 160 CV. Entrambi si muovono con la trazione anteriore e il cambio a doppia frizione a 7 marce. Il Tonale Plug-in Hybrid Q4 da 280 CV è il top di gamma. Si tratta di una versione ad alte prestazioni con trazione integrale e oltre 80 km di autonomia 100% elettrica nel ciclo urbano.

Sul fronte della guida, gli ingegneri Alfa Romeo hanno lavorato a fondo per offrire le sensazioni sportive che caratterizzano il marchio in un SUV compatto come il Tonale. Sterzo preciso, reazioni agili e un sorprendente rapporto di demoltiplicazione dello sterzo di 13,6:1 sono i tratti distintivi di un’auto dal DNA dinamico.