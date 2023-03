Stellantis annuncia importante collaborazione con Vehya

In un altro passo fondamentale per preparare i suoi oltre 2.600 concessionari per i piani di elettrificazione dell’industria automobilistica, Stellantis annuncia una nuova collaborazione con la società con sede a Detroit Vehya per supportare i suoi concessionari statunitensi in preparazione per un aumento delle vendite e dell’assistenza di veicoli elettrici (EV). Vehya diventa il secondo partner consigliato per la vendita, l’installazione e la manutenzione di caricabatterie per veicoli elettrici per i rivenditori di auto statunitensi di Stellantis.

“Mentre i nostri partner nel settore automobilistico passano alla vendita e all’assistenza di veicoli elettrici, il nostro obiettivo è fornire ai nostri oltre 2.600 concessionari statunitensi opzioni di alta qualità che soddisfino le loro esigenze individuali di integrazione dei veicoli elettrici in ogni area dell’attività di concessionaria”, ha affermato Phil Langley, responsabile dello sviluppo della rete, FCA – Nord America . “Vehya è dotata dell’esperienza e dell’infrastruttura necessarie per supportare i nostri concessionari e rendere questo processo il più diretto e semplice possibile”.

William McCoy, CEO di Vehya, rafforza l’importanza di collaborare con Stellantis per accelerare l’adozione dei veicoli elettrici. “Negli Stati Uniti, i concessionari di auto sono un partner fondamentale per la transizione dei consumatori ai veicoli elettrici. Siamo entusiasti e onorati di essere stati scelti come partner di installazione preferito dalla rete di concessionari di Stellantis”, ha affermato McCoy.

In qualità di partner esperto di rivenditori di auto, la piattaforma del flusso di lavoro di Vehya fornirà una soluzione a servizio completo per i rivenditori. Le funzionalità includono elettricisti certificati Vehya, sopralluoghi dettagliati in loco, stime complete e un account manager dedicato che si occupa di tutte le attività amministrative e di gestione del progetto.

“Abbiamo scoperto che la nostra piattaforma di facile utilizzo, combinata con un account manager per il punto di contatto, offre ai rivenditori tranquillità e riduce al minimo le barriere, soprattutto nei casi in cui si tratta di aggiornamenti dei siti delle società di servizi”, afferma Etta Salaj, business manager a Veya.

Vehya è una delle 15 aziende che si diplomeranno al National Black Supplier Development Program, un programma creato per portare consapevolezza alle capacità della diversificata base di fornitori di Stellantis. Il programma ha fornito conoscenze chiave ai partecipanti attraverso attività di networking, formazione e sviluppo e valutazioni del piano di crescita.

Stellantis ha annunciato la sua partnership con Future Energy con sede a Detroit lo scorso novembre come primo passo nella preparazione delle sue concessionarie per l’elettrificazione negli Stati Uniti. Nell’ambito del suo piano Dare Forward 2030, il gruppo automobilistico sta impostando il percorso affinché il 50% delle vendite negli Stati Uniti sia costituito da veicoli elettrici a batteria entro la fine di questo decennio. La società prevede di offrire più di 25 veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti entro il 2030.