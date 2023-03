Stellantis punterà sui tetti fotovoltaici per le sue future auto?

Valoe Oyj e Simoldes Plásticos SA, una società portoghese e già partner produttivo di Stellantis e di altre case automobilistiche europee, hanno firmato la seconda fase del progetto nell’ambito dell’accordo di sviluppo congiunto esistente firmato nel 2021, per la progettazione, lo sviluppo e la prototipazione di un tetto fotovoltaico per auto per Stellantis. La seconda fase comprende un prototipo di tetto auto solare industrializzato per un modello specifico. I partner prevedono che questa fase sarà pronta durante il terzo trimestre del 2023 e lavoreranno insieme verso tecnologie di produzione automatizzate per consentire la produzione di massa ad alta cadenza di tetti solari.

Valoe Oyj e Simoldes Plásticos hanno firmato la seconda fase di un progetto per lo sviluppo di un tetto fotovoltaico per auto di Stellantis

Il tetto di un’auto in scala reale sarà prodotto e integrato in un’auto dimostrativa, perfettamente funzionante e in grado di generare energia per caricare la batteria del veicolo elettrico. Subordinatamente al completamento con successo della seconda fase di questo progetto per Stellantis, le parti intendono proseguire la produzione e la fornitura di tetti per auto fotovoltaici integrati nel veicolo e il relativo trasferimento tecnologico.

Júlio Grilo, Responsabile Ricerca e Innovazione di Simoldes Plásticos SA: ”Simoldes riconosce i grandi risultati con i risultati della prima fase ed è ora pronto a continuare a investire nella seconda fase come parte della nostra strategia aziendale per investire in soluzioni di mobilità sostenibile. Vediamo il valore di lavorare con Valoe, un’azienda altamente specializzata in questo settore. Anche Valoe condivide la nostra visione ed è stato per noi un partner molto collaborativo. Unendo le nostre competenze e i nostri sforzi, insieme, saremo in grado di creare un nuovo tipo di tettuccio fotovoltaico per auto e di soddisfare, ad esempio, i requisiti dei principali OEM”.

Iikka Savisalo, CEO di Valoe: “È gratificante vedere i progressi che abbiamo fatto insieme a Simoldes durante la nostra prima fase e siamo molto contenti dei risultati raggiunti in questo progetto per Stellantis. Abbiamo fatto un lungo salto verso l’obiettivo generale di produrre componenti solari integrati per auto in collaborazione con Simoldes. Valoe ritiene che la sua flessibile tecnologia di contatto posteriore e le potenti celle di contatto posteriore IBC siano le ragioni per cui è stata selezionata come fornitore di tecnologia da un’azienda straordinaria e importante come Simoldes”.

Simoldes Plásticos SA è una società portoghese, filiale di Simoldes Group, con 22 stabilimenti di produzione in 13 paesi diversi. Simoldes è il più grande produttore di stampi in Europa e fornisce stampi per iniezione plastica e componenti in plastica per l’industria automobilistica. I principali clienti di Simoldes Group sono case automobilistiche mondiali come Stellantis, Renault, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen e Audi. https://www.simoldes.com/en/plastics/

Valoe Oyj e Simoldes Plásticos hanno firmato la seconda fase di un progetto per lo sviluppo di un tetto fotovoltaico per auto di Stellantis

Valoe è un’azienda tecnologica innovativa con sede in Finlandia che opera nel settore dell’energia pulita. L’obiettivo dell’azienda è di avere elettricità solare pulita disponibile per tutti ovunque. L’impianto di moduli solari di Valoe si trova a Juva, in Finlandia, e l’azienda ha un impianto di celle solari IBC a Vilnius in Lituania. Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno per il gruppo di Carlos Tavares.