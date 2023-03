Lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra si conferma il regno dei diesel. Secondo una nota della Fismic il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares avrebbe confermato la produzione nel sito produttivo del nuovo motore 2.2 Euro 7 Evo. La notizia sarebbe emersa nel corso di una riunione con la Direzione del gruppo automobilistico, le Rsa e le Segreterie Provinciali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm-Aqcf, Fiom.

Stellantis Pratola Serra: confermato il nuovo motore 2.2 Euro 7 Evo

Secondo la Fismic la sospensione del divieto di vendita di auto diesel e benzina nel 2035 in Europa rappresenta una buona notizia per i dipendenti dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra. Secondo la nota dunque il rilancio dello stabilimento è in pieno svolgimento. A quanto pare dunque sono stati confermati gli investimenti che porteranno alla produzione del nuovo motore 2.2 Euro 7 Evo. Questo dovrebbe garantire la produzione di circa 630 mila unità all’anno in questa fabbrica del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA.

Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic Confsal, ha dichiarato che finalmente dopo un lungo periodo di trattative andate avanti per diversi mesi si avvicina anche la conclusione per quanto riguarda la vicenda legata al rinnovo del CCSL che riguarda circa 80 mila lavoratori italiani. In settimana prossima si dovrebbe definire la parte economica dopo che nei giorni scorsi è stata definita quella normativa.

Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo importante sito produttivo di Stellantis. Ricordiamo che il gruppo automobilistico nelle scorse settimane attraverso il suo numero uno Carlos Tavares ha ribadito l’intenzione di puntare forte sul nostro paese nei prossimi anni. L’Italia avrà un ruolo centrale nei piani futuri di crescita del gruppo automobilistico.