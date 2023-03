Stellantis mantiene la leadership in Sud America

Stellantis ha mantenuto la leadership di mercato in Sud America nei primi due mesi dell’anno e continua ad essere la più grande azienda del settore automotive nella regione. A gennaio e febbraio, l’azienda ha venduto circa 81.000 veicoli in Brasile, con una quota di mercato del 32,2 per cento. In Argentina sono state immatricolate 24.962 unità, con una quota del 32,4%, con enfasi sui modelli Fiat Cronos e Peugeot 208, rispettivamente primo e secondo nella classifica dei best seller del Paese. In Cile le vendite sono state pari a 6.380 unità e si è assicurata la leadership con una quota dell’11,9 per cento.

Stellantis ha mantenuto la leadership di mercato in Sud America nei primi due mesi dell’anno

Stellantis ha chiuso il mese di febbraio con 36.693 veicoli immatricolati in Brasile, con una quota di mercato del 33 per cento. Con questo risultato l’azienda si conferma leader delle vendite nel bimestre, con 81.000 veicoli immatricolati e una quota del 32,2% sul totale delle vendite del periodo. Tra i 10 modelli più venduti nel bimestre, quattro sono di Stellantis: il pick-up Fiat Strada, che è il veicolo più venduto in Brasile, oltre a Fiat Argo e Mobi e Jeep Compass.

Fiat chiude febbraio come il marchio più venduto in Brasile, con una quota di mercato del 22,1% e 26.598 unità licenziate. Fiat Strada si posiziona inoltre come il veicolo più venduto in Brasile, sia nel risultato mensile che nel primo bimestre 2023. A gennaio e febbraio, inoltre, il marchio si mantiene davanti a tutti i competitor, con il 21,9 per cento di partecipazione, più di 55mila unità licenziate e tre modelli tra i 10 best seller in Brasile. Il pick-up Fiat Strada guida le vendite cumulate, con 13.837 unità, mentre l’Argo è in sesta posizione (8.818) e Mobi al nono posto in classifica (8.282).

Jeep si è assicurata la leadership nel segmento dei SUV con 17.578 unità immatricolate e una quota di mercato del 7 per cento nei primi due mesi. La Jeep Compass ha registrato nel bimestre 8.569 unità, collocandosi nella classifica dei 10 modelli più venduti sul mercato. Il marchio Ram continua ad accelerare le vendite e chiude il bimestre con 1.261 unità immatricolate. I marchi Peugeot e Citroën insieme hanno raggiunto circa 7.000 immatricolazioni, con una quota di mercato del 2,8%.