Corsa e Mokka auto più vendute in assoluto a febbraio in UK

Vauxhall, che come sappiamo è una sorta di divisione inglese di Opel ha le due auto più vendute nel Regno Unito a febbraio, con la pluripremiata Vauxhall Corsa che rivendica il suo posto come auto più venduta del Regno Unito e Vauxhall Mokka come la seconda auto più immatricolata nel mese, secondo gli ultimi dati di immatricolazione dei veicoli della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Con 2.818 nuove Corsa immatricolate a febbraio, ha rivendicato la sua corona non solo come supermini più venduta nel Regno Unito, ma anche come auto nuova più venduta nel paese, con un totale di 5.243 unità immatricolate finora nel 2023. La continua forte popolarità dell’auto sia tra i privati ​​che tra gli acquirenti di flotte arriva dopo tre anni consecutivi di ottime esibizioni per la Corsa. Con 35.910 unità vendute nel 2022, è finita lo scorso anno come la supermini preferita del Regno Unito, mentre nel 2021 è stata l’auto più venduta del paese.

Con 1.805 unità vendute a febbraio, Vauxhall Mokka si unisce a Corsa in cima alle classifiche di vendita, essendo la seconda auto più venduta nel paese a febbraio e il crossover compatto (B-SUV) più venduto. Sia Mokka che Corsa sono disponibili per gli acquirenti come varianti completamente elettriche: Corsa Electric e Mokka Electric.

La strategia di elettrificazione di Vauxhall include l’impegno a diventare un marchio completamente elettrico entro il 2028. È anche uno dei pochi produttori nel paese in grado di offrire a flotte e acquirenti privati ​​un furgone elettrico su tutta la sua gamma di modelli.

Sia Opel Corsa che Mokka sono disponibili con efficienti motori a benzina e con un propulsore completamente elettrico. Utilizzando la piattaforma CMP multi-powertrain, le varianti elettriche di queste auto sono alimentate da una batteria da 50 kWh e da un motore elettrico da 136 CV (100 kW). In grado di supportare fino a 100 kW di ricarica rapida, una ricarica dell’80% per entrambi richiede solo 30 minuti per essere completata. La Corsa Electric ha un’autonomia di 222 miglia (WLTP) mentre la Mokka Electric può raggiungere fino a 209 miglia (WTLP) con una carica completa.

L’intera gamma di autovetture Vauxhall può essere ordinata interamente online tramite il Vauxhall Online Store. Il Vauxhall Online Store porta l’esperienza dello showroom del marchio direttamente nel comfort delle case degli acquirenti. I clienti possono organizzare una visione video in diretta del proprio veicolo tramite il Vauxhall Virtual Showroom e procedere al negozio online per configurare il proprio veicolo, personalizzare i pagamenti finanziari ed effettuare un ordine, il tutto comodamente da casa.