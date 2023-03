Stellantis guida il mercato auto del Portogallo nei primi due mesi del 2023

Dopo il primo bimestre del 2023, Stellantis guida il mercato totale dei veicoli passeggeri (PV) e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) , con 10.568 veicoli venduti dei marchi venduti in Portogallo (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), raggiungendo una quota di mercato del 30,9 per cento. (Dati ACAP). Anche nel mercato delle autovetture il gruppo automobilistico è stata leader con 8.126 veicoli venduti nell’anno, per una quota del 26,4 per cento.

Dopo i primi due mesi del 2023 Stellantis guida il mercato auto del Portogallo

Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, la leadership di Stellantis si è tradotta in 2.442 immatricolazioni in questo periodo (il 58 per cento del mercato). Con la gamma di Veicoli Commerciali più ricercata dai clienti professionali portoghesi, il podio in questo mercato è interamente occupato dal Gruppo, attraverso Peugeot (1°), Citroën (2°) e Fiat (3°), dove i modelli prodotti nello Stabilimento di Mangualde hanno un ruolo preponderante.

Per quanto riguarda i veicoli elettrificati (100 per cento elettrici + ibridi plug-in), Stellantis mantiene la leadership nell’anno, superando i 1.500 veicoli passeggeri e commerciali leggeri, che le conferiscono la prima posizione di mercato con una quota del 17,8 per cento. Il Gruppo posiziona 3 dei suoi marchi nella top 10 del mercato totale 100 per cento elettrico (Peugeot, Citroën e Opel si collocano rispettivamente al 3°, 8° e 10° posto della classifica), oppure nella top 10 del mercato mercato totale degli ibridi plug-in (Peugeot, Jeep e DS sono rispettivamente il 4°, 7° e 9° marchio in questo mercato).

Allo stesso modo, Stellantis è leader nel mercato dei veicoli commerciali 100 per cento elettrici nei primi due mesi dell’anno, con una quota del 56,3 per cento e i suoi marchi Peugeot (leader), Opel (3°), Citroën (4°) e Fiat (10°) ai primi posti in questa categoria di veicoli. Da segnalare che Citroën guida il mercato dei Quadricicli con l’Ami, con 81 unità vendute e una quota del 38,4 per cento nel primo bimestre dell’anno. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’esecuzione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare il leader indiscusso dell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo.