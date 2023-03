B-Parts: nel 2022 ha registrato numeri record in termini di vendite

B-Parts, leader europeo nella distribuzione online di ricambi originali usati per il settore automobilistico, ha confermato la propria leadership e il proprio posizionamento come conveniente alternativa all’acquisto di ricambi nuovi per i professionisti e i clienti privati. La piattaforma online ha registrato numeri record nel 2022, ribadendo le ambizioni di crescita per il 2023.

Diversi fattori, tra cui l’invecchiamento del parco auto, l’inflazione, la maggiore attenzione dei consumatori nei confronti dei prodotti eco-friendly e le recenti disposizioni relative alla gestione dei veicoli da rottamare, fanno sì che i ricambi derivanti da una crescente economia circolare – in particolare i componenti per auto usati – siano in una posizione eccellente per soddisfare questa nuova domanda del mercato.

B-Parts: i clienti sono aumentati in 155 paesi

Con un numero in incremento di clienti in 155 paesi e oltre 2 milioni di visitatori al mese sul sito, B-Parts ha registrato un aumento del 108% delle proprie attività, con volumi di vendita raddoppiati nell’ultimo anno.

Manuel Araújo Monteiro e Luis Sousa Vieira, CEO di B-Parts, hanno dichiarato che quest’anno hanno generato un aumento del 92% degli ordini e raddoppiato il numero di componenti usati venduti.

Con sette famiglie di prodotti (componenti elettrici, sistemi elettronici, motore, trasmissione, illuminazione, interni e carrozzeria), il successo dell’azienda si basa su strette collaborazioni con demolitori certificati di veicoli rottamati e sull’offerta di ricambi provenienti da diversi mercati.

Per soddisfare le crescenti esigenze del mercato, l’azienda arricchisce quotidianamente il suo catalogo con il più ampio assortimento di ricambi. Per questo, sta lavorando per sviluppare partnership al fine di ampliare e diversificare i suoi fornitori.

Il Belgio è stato l’ottavo paese europeo in cui ha debuttato

Nelle scorse settimane, il Belgio è stato l’ottavo paese europeo a entrare nel portafoglio fornitori di B-Parts, aggiungendosi a Portogallo, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Lituania, Italia e Francia e aumentando l’approvvigionamento del 32% rispetto allo scorso anno. Con oltre 130 fornitori europei, il magazzino di ricambi disponibili ha superato i 5 milioni di ricambi nel 2022, registrando un aumento del 20% rispetto al 2021.

Anche limitare il numero di trasporti dedicati alla circolazione dei ricambi tra i paesi è una delle sfide di B-Parts. L’ampliamento e la diversificazione dei fornitori contribuiscono a ottimizzare i tempi di consegna entro cinque giorni e a ridurre l’impatto ambientale del trasporto, consentendo di raggruppare i prodotti destinati al cliente.

Per supportare il proprio sviluppo e soddisfare la domanda dei clienti, B-Parts è un fornitore di servizi completo: team di vendita, assistenza clienti, fornitura e logistica. Oltre a un sito web disponibile in nove lingue (tedesco, inglese, danese, spagnolo, francese, italiano, norvegese, portoghese e olandese), a partire da gennaio 2023 offre una garanzia di 24 mesi per gli acquisti dei riparatori sulla piattaforma Reuse-Service Box (tramite i cataloghi post-vendita di Stellantis).

Queste nuove condizioni di garanzia sono studiate per consolidare la fiducia dei professionisti del settore nei confronti dei fornitori selezionati e favorire allo stesso tempo una migliore esperienza di acquisto.

Le opportunità di mercato sono ampie e il modello economico adottato dal marchio si è dimostrato valido fino ad ora. Nel 2023, lo diffonderà in altri paesi d’Europa ed extraeuropei e in altri continenti. La sfida principale sarà adattarsi a nuovi fornitori, infrastrutture logistiche e valute diverse.