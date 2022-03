Stellantis: Mister-Auto commercializza le parti usate di B-Parts

Arrivano novità interessanti per il gruppo Stellantis. Infatti nelle scorse ore è emerso che Mister-Auto, la società di vendita online di ricambi, accessori per auto e pneumatici che fa parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe, ha stretto un accordo importante.

Stellantis: Mister-Auto ha stretto un accordo importante con B-Parts

Questa partnership è stata realizzata con l’azienda dedicata all’e-commerce di ricambi usati per auto B-Parts per inserire i suoi ricambi usati nei suoi catalogo, come confermato dall’azienda in un comunicato. I 600 mila clienti di Mister-Auto in Spagna, così come i clienti francesi e portoghesi, possono ordinare oltre 4,5 milioni di pezzi di ricambi originali usati dell’economia circolare nelle principali gamme di prodotti disponibili sul sito web dell’azienda B-Parts.

A seguito dell’accordo commerciale firmato tra B-Parts e Caréco che consente di accedere a un più ampio inventario di ricambi usati in Francia, Mister-Auto rafforza anche la sua offerta online grazie a oltre 100 fornitori B-Parts presenti in Europa. Tutti i pezzi proposti da B-Parts, risultanti dallo smantellamento dei veicoli a fine vita da parte di una rete professionale certificata, sono originali e beneficiano della garanzia legalmente stabilita. Inoltre, i resi possono essere effettuati entro 14 giorni.

I clienti potranno anche cercare i loro pezzi di seconda mano per registrazione, codice VIN o anche per riferimento di origine. I prezzi sono comprensivi di IVA e le spese di trasporto verranno mostrate con la massima trasparenza, così come la disponibilità e le date di consegna. Insomma sicuramente una novità molto importante per l’azienda che fa parte del gruppo Stellantis. Vedremo se a proposito di questo importante accordo tra Mister-Auto e Be-Parts saranno comunicati nelle prossime ore ulteriori dettagli.

