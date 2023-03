Stellantis cerca una soluzione per lo stabilimento di Belvidere

L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato che la casa automobilistica sta “cercando una soluzione” per il sito produttivo di Belvidere in Illinois che ha interrotto la produzione del SUV Jeep Cherokee nelle scorse ore. Tuttavia gli alti costi di produzione di veicoli elettrici potrebbero rendere difficile mantenere aperto l’impianto.

Carlos Tavares ha dichiarato nelle scorse ore che Stellantis cercherà di trovare una soluzione per lo stabilimento di Belvidere

“L’impianto potrebbe avere difficoltà a rimanere a galla a causa dell’elevato costo della produzione locale di veicoli elettrici. Rispetto ai veicoli con motore a combustione interna, il costo della nuova tecnologia è superiore del 40 per cento, quindi dobbiamo trovare una soluzione per questo”, ha detto Tavares in una videoconferenza. Il sindacato UAW, che rappresenta i lavoratori dello stabilimento, ha dichiarato il 28 febbraio che la decisione di interrompere la produzione nello stabilimento “non reggerà” senza un prodotto futuro in vista.

La UAW e le tre grandi case automobilistiche di Detroit (Stellantis North America, Ford e GM) negozieranno un nuovo contratto di lavoro questo autunno. Uno sciopero dei lavoratori della UAW potrebbe influenzare la produzione di pickup e SUV, che generano la maggior parte dei profitti globali di Stellantis.

Tavares ha nuovamente avvertito il 28 febbraio che una spinta da parte delle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in Europa per passare ai veicoli elettrici potrebbe far precipitare l’industria automobilistica in una recessione. Tavares ha affermato che mentre Stellantis sposta il suo mix di prodotti verso i veicoli elettrici, la società “cambierà il modo in cui fa affari negli Stati Uniti”. Ha anche affermato che la sostituzione di veicoli di 15 anni su strada con veicoli moderni equivalenti ridurrebbe le emissioni in media del 50 per cento. “Bisogna trovare un modo per fare costare meno i veicoli elettrici puri”, ha detto.

Stellantis Belvidere

Per il resto Tavares ha affermato che Stellantis ha già le materie prime necessarie per i veicoli elettrici, sufficienti per l’azienda da utilizzare fino al 2027. Inoltre, è probabile che la società continui a investire in iniziative minerarie, bloccando così l’offerta. Tavares ha affermato che la tecnologia delle batterie “non si è ancora stabilizzata”. Ritiene che le materie prime necessarie per le batterie odierne possano cambiare man mano che cambia la tecnologia delle batterie.