Stellantis: al via le assunzioni per il centro di sviluppo software in Polonia

Stellantis ha avviato le assunzioni per il centro di sviluppo software in fase di creazione a Gliwice. Alla fine, vi saranno impiegati fino a 300 specialisti. Il centro sarà inaugurato nelle prossime settimane. Sono attualmente in corso i lavori preparatori per l’apertura del nuovo centro di sviluppo software. La modernizzazione include uffici per le necessità del centro, ubicati in edifici vicino allo stabilimento Stellantis di Gliwice.

Dalla Polonia confermano che sono partite le assunzioni per il nuovo centro di sviluppo software di Stellantis a Gliwice

Il reclutamento è già iniziato. Sono richiesti ingegneri e vari specialisti. L’azienda internazionale GlobalLogic aiuta nel processo di reclutamento. Gli interessati possono anche candidarsi su stellantis-kariera.pl. La società sta costruendo un team di 300 persone nel campo del software di base, sviluppo di applicazioni software, sviluppo e attività operative (DevOps), convalida automatica, intelligenza artificiale e analisi dei dati. Nel nuovo centro il team lavorerà su soluzioni informatiche tecnologicamente avanzate e ne testerà l’efficacia.

“Al team polacco è stato affidato il compito di creare auto definite dal software. Saranno specialisti nel campo dell’architettura software utilizzata nelle piattaforme tecnologiche di prossima generazione”. – ha detto Andrzej Korpak, CEO di Stellantis Gliwice, in un’intervista a PAP.

Questo progetto è strettamente correlato alla trasformazione digitale dell’azienda. La piattaforma tecnologica aperta di nuova generazione deve essere implementata nei veicoli, il cui software sarà continuamente aggiornato per molti anni dopo la produzione. Secondo questa idea, le auto “si adegueranno allo stile di vita digitale dei conducenti”.

La creazione di un centro software a Gliwice non è solo un rafforzamento della presenza di Stellantis in Polonia, ma anche l’inclusione della sede polacca nella rete di centri di sviluppo software e ingegneria su cui si basa il piano strategico della società chiamata Dare Forward 2030.

“Stellantis ha stabilimenti per passeggeri e veicoli commerciali e reparti Central Engineering, Human Resources and Payroll, Finance, Purchasing e IT a supporto delle unità Stellantis in Europa. Ora siamo affiancati da specialisti di talento nel campo dell’architettura software” – ha proseguito il direttore dell’azienda Gliwice in un’intervista a PAP.

Il centro di sviluppo software di Gliwice sarà l’ottavo del suo genere nel portafoglio del gruppo. Altri centri si trovano a Pernambuco, Brasile, Poissy, Francia, Torino, Italia, Ruesselsheim, Germania, Bengaluru e Hyderabad, India, e Auburn Hills, Michigan, USA. Stellantis stima che lo sviluppo di software tecnologicamente avanzati porterà all’azienda ulteriori 20 miliardi di euro di ricavi. Aggiungiamo che l’azienda prevede di avviare la produzione di modelli con trazione elettrica nello stabilimento di Gliwice entro il 2024.