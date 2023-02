Fiat Topolino 2024: fino a 70 km di autonomia in città

Fiat Topolino 2024 è una delle prossime novità che riguarderanno la gamma della casa automobilistica italiana. Il debutto della microcar potrebbe avvenire entro la fine del 2023 anche se è probabile che la sua commercializzazione possa avere inizio nel corso del 2024. Questa vettura potrebbe rappresentare un modo per Fiat per farsi spazio in un nuovo segmento di mercato e cioè quello dei quadricicli elettrici che sembra andare molto di moda attualmente.

Prezzo di circa 7 – 8 mila euro e autonomia fino a 70 km per la Fiat Topolino 2024

La Fiat Topolino 2024 grazie alla presenza di una batteria da 5,5 kWh ricaricabile collegandosi a una presa da 10 A dovrebbe garantire fino a 70 km di autonomia in città, ricarica che si potrebbe effettuare in circa tre ore da una presa normale. Questa Microcar sarà molto simile nello stile a Citroen AMI e a Opel Rocks-e da cui si differenzierà oltre che per i loghi di Fiat anche per alcune caratteristiche esclusive come l’utilizzo di materiali che gli altri due veicoli non offrono e forse anche in virtù della presenza del tetto in tela che rappresenterebbe una novità assoluta per un quadriciclo di Stellantis.

Nuova Fiat Topolino 2024: ecco come potrebbe essere il futuro quadriciclo elettrico

Per quanto riguarda il prezzo di Fiat Topolino 2024 si vocifera che possa partire da circa 7.500 / 8.000 euro. Oltre che per l’acquisto molto probabilmente questa auto sarà disponibile pure per il car sharing e per il noleggio. Insomma ci sono grosse probabilità che in futuro di questo quadriciclo nelle strade italiane se ne possano vedere davvero tanti. La speranza è che questa auto possa avere la stessa filosofia essenziale del modello originale da cui trae spunto. Ricordiamo infine che il luogo di produzione prescelto per questo veicolo dovrebbe essere il Marocco dove già viene prodotta Citroen Ami, nello stabilimento Stellantis di Kenitra.