Kyndryl gestirà l’infrastruttura IT di base di Stellantis

Arrivano notizie interessanti per il gruppo Stellantis. Infatti nelle scorse ore Kyndryl, il più grande fornitore di servizi di infrastruttura IT al mondo, ha annunciato un nuovo accordo con il gruppo Stellantis per fornire servizi tecnologici e gestire l’infrastruttura IT principale dell’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares.

In base all’accordo, Kyndryl supporterà Stellantis attraverso la gestione dei servizi di infrastruttura IT in tutte le sue operazioni. Stellantis utilizzerà Kyndryl Bridge, una piattaforma di integrazione aperta che fornisce soluzioni sfruttando i punti di forza della tecnologia di base di Kyndryl, per approfondimenti in tempo reale e un controllo senza precedenti sul proprio ambiente IT.

“Siamo entusiasti di supportare la trasformazione di Stellantis”, ha dichiarato Angelo Cirocco, Managing Partner di Kyndryl. “Stanno tracciando un percorso verso l’eccellenza operativa e utilizzando le tecnologie all’avanguardia di Kyndryl per supportarli come leader del settore nelle soluzioni sostenibili”.

L’azienda tecnologica infonderà l’automazione per favorire l’efficienza, fornire capacità di servizio globale per allinearsi alle priorità aziendali e migliorare la qualità delle prestazioni IT quotidiane per garantire operazioni fluide ed efficienti negli impianti di produzione di Stellantis.

Kyndryl sfrutterà la sua base di talenti, anche presso il suo India Customer Innovation Center, per capacità di consegna avanzate e soluzioni personalizzate per supportare le esigenze di Stellantis. Di portata globale, l’accordo copre operazioni negli Stati Uniti, America Latina, Italia, Francia, Polonia e India. Vedremo dunque in proposito a questo importante accordo quali altre notizie arriveranno dal gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA nel mese di gennaio del 2021.