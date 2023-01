Stellantis: primeggia in Spagna in un segmento fondamentale

Stellantis ha chiuso il 2022 con 47.542 immatricolazioni di veicoli commerciali in Spagna e una quota di mercato del 39,5 per cento. Una quota di mercato che dà un’idea della leadership del Gruppo in questa tipologia di auto, poiché significa che praticamente la metà dei veicoli commerciali venduti in quel Paese appartiene a uno dei marchi Citroën, Fiat, Opel e Peugeot.

Il Gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler Automobiles mette tutta la sua esperienza nel campo dei veicoli commerciali nella sua strategia di elettrificazione, con versioni elettriche nella maggior parte della sua gamma che offrono diverse opzioni di autonomia e, praticamente, la stessa capacità di carico, carrozzerie, lunghezze, possibilità di trasformazione e vantaggi rispetto ai furgoni attrezzati con motori a combustione interna. In questo mercato in forte espansione, Stellantis ha raggiunto una quota del 44,7 per cento, il doppio di quella del 2021, con una crescita annua del 197 per cento.

Stellantis è impegnata nell’elettrificazione, uno dei punti cardine del piano strategico Dare Forward 2030, e dispone dell’offerta più completa di questa tipologia di veicoli elettrificati. Alcuni di loro, realizzati in Spagna. Nello specifico, a Vigo vengono prodotti i commerciali e polivalenti Citroën ë-Berlingo/ë-Berlingo VAN, Fiat e-Doblò/Doblò electric Van, Opel Combo-e Life/Combo-e Cargo e Peugeot e-Partner/e-Rifter.

Fiat Ducato

Il Gruppo offre una risposta nella sua gamma alle esigenze di tutte le tipologie di clientela, sia professionale che privata. Furgoni destinati, ad esempio, alle flotte aziendali e ai liberi professionisti, ma anche modelli passeggeri che stanno conquistando sempre più consensi tra i clienti privati ​​che cercano spazio e comodità per la propria famiglia o per il tempo libero. Per loro esiste anche la possibilità di acquisire versioni termiche con omologazione N1.