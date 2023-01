Stellantis &You, Sales and Services arriva anche nel Regno Unito

Stellantis &You, Sales and Services è il nuovo nome della divisione Retail di Stellantis nel Regno Unito, in linea con quella lanciata in Europa nel mese di novembre 2021. Questa nuova denominazione segue un annuncio nel novembre 2021 e si applica a 66 sedi in franchising nel Regno Unito per allinearsi a Stellantis &You, Sales and Services, il nome della divisione retail di Stellantis in Europa.

Il nuovo nome favorirà il senso di appartenenza e presenterà la forza in tutta Europa di Stellantis &You, Vendite e Servizi. Sono attualmente in corso piani di espansione multi-franchising per Stellantis &You UK. A seguito dell’introduzione dei marchi Fiat e Abarth negli showroom Peugeot e Citroën esistenti a Sale e Birmingham Central. Guildford ha recentemente ampliato le sue strutture per l’Aftersales includendo Abarth, Citroën, Fiat e Jeep. Stellantis &You Chelmsford aprirà presto uno showroom Citroën ed è previsto l’inizio di un nuovo sviluppo per una sede all’avanguardia a Bristol.

Stellantis &You UK sta riscuotendo successo con questo approccio, con 17 dei suoi 29 siti ora multi-franchising, attualmente con i marchi Abarth, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Peugeot e Vauxhall. Anche il centro post-vendita di Stellantis & You UK a Brentford è stato ampliato a 35 rampe nel 2022 per fornire strutture di assistenza per i clienti Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional e Jeep oltre ai clienti Citroën, Peugeot e Vauxhall esistenti. Inoltre, tutte le parti dei marchi del gruppo sono ora disponibili in tutti e cinque gli hub di parti Distrigo.

Questo cambio di nome segue il recente lancio della vendita online ora in diretta sul sito Web di Stellantis & You UK, offrendo ai clienti la possibilità di trovare la loro auto usata perfetta ed effettuare un acquisto completo. Questo semplice viaggio di acquisto online in 5 fasi è comodo e disponibile in qualsiasi momento, i clienti possono scegliere tra migliaia di veicoli usati approvati, personalizzare le proprie scelte e acquistare online. Stellantis &You UK ha l’ambizione di un contributo alle vendite online del 25% entro il 2025.

Le auto acquistate beneficiano di un controllo completo dello stato di salute del veicolo e di una garanzia minima di 12 mesi e di una garanzia di rimborso. L’obiettivo è fornire ai clienti la sicurezza di acquistare online o completare più dei passaggi richiesti online con la rassicurazione dell’ampia copertura e supporto del Regno Unito.