Stellantis: è suo il marchio con più vendite di veicoli commerciali elettrici in UK nel 2022

Il marchio di Stellantis, Vauxhall, è stato il produttore di veicoli commerciali leggeri (e-LCV) elettrici più venduto nel Regno Unito nel 2022, il secondo anno consecutivo il marchio è in cima alle classifiche di vendita, secondo gli ultimi dati di vendita e registrazione pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers e Commercianti (SMMT).

Stellantis: Vauxhall è il marchio con più vendite di veicoli commerciali elettrici in UK

L’anno scorso, Vauxhall ha venduto 5.038 e-LCV, con un aumento del 73% rispetto al 2021. Il marchio di Stellantis rimane uno dei pochi produttori nel paese in grado di offrire a flotte e acquirenti un furgone completamente elettrico su tutta la sua gamma di modelli. La gamma Vauxhall e-LCV è composta da Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric. Il successo delle vendite è stato sostenuto dal pluripremiato Vivaro Electric, che è stato il veicolo commerciale elettrico più venduto nel Regno Unito per il secondo anno consecutivo. Nel corso del 2022, Vauxhall ha venduto 4.212 veicoli Vivaro Electric a clienti commerciali e privati.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Le vendite di furgoni elettrici sono cresciute in modo significativo nel 2022 e continueranno a crescere l’anno prossimo, poiché sempre più aziende e flotte cercano di ridurre le proprie emissioni e i costi di gestione. È una testimonianza dell’ampiezza e della qualità della nostra gamma di veicoli commerciali leggeri completamente elettrici il fatto che la quota più alta di aziende e acquirenti privati ​​abbia optato per un furgone Vauxhall elettrico per il secondo anno consecutivo” haconcluso il dirigente di Stellantis.

Il Vivaro Electric ha una lunga lista di premi al suo attivo, tra cui “Medium Van of the Year” al What Van? Awards 2022 e “Best Medium Electric Van” ai Driving Electric Awards 2022. Il Vivaro Electric è stato anche votato “International Van of the Year 2021”, insieme a molti altri importanti riconoscimenti. Disponibile con una batteria da 50kWh o 75kWh, Vivaro Electric raggiunge un’autonomia WLTP fino a 205 miglia con una singola carica e viene fornito con un carico utile massimo fino a 1.226 kg. Insomma per Stellantis ottime notizie dal Regno Unito.