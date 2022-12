Stellantis Vigo: prodotte 150 mila auto in meno del previsto nel 2022

Stellantis Vigo non ha soddisfatto le previsioni per l’inizio dell’anno nella produzione di veicoli. Come vi avevamo anticipato all’inizio del mese, sono stati realizzati 150 mila veicoli in meno di quanto annunciato a inizio anno. La crisi dei semiconduttori ha fatto molti danni e anche l’eliminazione di un turno che ha significato la perdita di centinaia di posti di lavoro. Santiago Cameselle, di CC.OO, ha dichiarato: “Siamo partiti con aspettative di produzione oltre i 550 mila veicoli, ma alla fine siamo arrivati ​​a poco più di 400 mila, la perdita del quarto turno, ha influito su ciò oltre ovviamente alla mancanza dei componenti”.

Stellantis: a Vigo prodotte nel 2022 150 mila auto in meno del previsto

Il 2023 per lo stabilimento Stellantis di Vigo inizierà con l’incertezza se ci saranno altri stop, cosa che i sindacati danno per scontata e aggravata dalla crisi logistica. Anche se sperano che il problema possa essere risolto. “Dobbiamo aggiungere, a questa crisi dei semiconduttori, la crisi logistica che stiamo subendo, con lo stoccaggio delle auto in porto che non ci permette di produrre normalmente e capiamo che causerà anche fermi nel medio e lungo termine. Si spera, e speriamo tutti che la fine di quest’anno sia la fine di questi problemi”, ha detto Cameselle. In questo momento la fabbrica è chiusa per ferie fino al prossimo 3 gennaio.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione di Stellantis in Spagna nel suo famoso stabilimento di Vigo e se finalmente nel 2023 la situazione tornerà a migliorare. Ricordiamo che questa fabbrica come numeri è la più importante del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe almeno per quello che concerne la Spagna. Ricordiamo che di recente è stato ufficializzato l’avvio della produzione del nuovo Fiat Doblò in questa fabbrica.