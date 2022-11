Stellantis cambia strategia in Cina e punta su Maserati e Jeep

Stellantis vede il suo futuro come attore di nicchia in Cina attraverso il suo marchio premium Jeep e il marchio di lusso Maserati, ha affermato giovedì il suo chief financial officer, mentre la casa automobilistica ripensa la sua strategia nel mercato auto più grande del mondo. Dopo aver annunciato la chiusura della sua Joint venture con GAC, Il gruppo automobilistico ha affermato che ora si concentrerà su una strategia “asset light”, basata sull’esportazione delle sue auto e non più sulla produzione in Cina.

Stellanti in Cina punterà sui marchi premium per diventare attore di nicchia

La cosa è stata già confermata per Jeep e presto potrebbe accadere lo stesso anche con Citroen e con Peugeot. Presentando i dati sui ricavi del terzo trimestre di Stellantis pubblicati all’inizio di giovedì, il CFO Richard Palmer ha affermato che il gruppo potrebbe diventare “un attore di nicchia” in Cina, con prodotti interessanti per tipi specifici di domanda dei clienti.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da Stellantis a proposito della Cina. Ricordiamo che uno degli attori principali del gruppo automobilistico in quel mercato nei prossimi anni potrebbe essere proprio Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione con le sue future auto punta a diventare una sorta di marchio premium globale. Per raggiungere questo obiettivo diventa fondamentale fare bene in Cina.

Dunque le future auto di Alfa Romeo a cominciare dal SUV Tonale per poi arrivare alle future generazioni di Stelvio e Giulia oltre alla ammiraglia annunciata per il 2027 potrebbero rappresentare modelli chiave in questa nuova strategia di Stellantis per quanto concerne il mercato auto della Cina. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno da parte del gruppo automobilistico di Carlos Tavares a proposito del suo futuro in Cina.

