Stellantis: nuovamente costretta a interrompere la produzione, ecco dove

Arrivano cattive notizie per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe è nuovamente costretta a sospendere la produzione nel suo stabilimento di Trnava in Slovacchia. Come la direzione dello stabilimento ha informato sul social network, lo stop alla produzione avviene a causa della mancanza di parti da uno dei fornitori.

Stop alla produzione per Stellantis presso il suo stabilimento di Trnava in Slovacchia

Pertanto le sue linee di produzione saranno chiuse nel turno di lunedì sera e in tutti e tre i turni di martedì e mercoledì. “La chiusura riguarda tutte le operazioni e i reparti”, ha aggiunto la direzione della fabbrica nel suo comunicato.

Per i dipendenti lo stop è un problema in quanto in questi casi hanno diritto ad una retribuzione salariale del 65 per cento della retribuzione media. Stellantis Trnava, è leader nella produzione di piccoli veicoli nel segmento B-mainstream. Attualmente produce la Citroën C3, la Peugeot 208 e la sua versione completamente elettrica e-208.

La fabbrica genera più di 3.500 posti di lavoro diretti. Inoltre, impiega quasi 20.000 persone attraverso i suoi fornitori nell’indotto. La produzione dell’anno scorso della casa automobilistica ha raggiunto la produzione di 316.440 veicoli.

Si spera naturalmente che la situazione possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile in questo importante stabilimento del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares dove nei prossimi anni dovrebbe essere avviata la produzione di nuovi modelli secondo i piani previsti dal gruppo automobilistico e che nei prossimi anni dovrebbero essere finalmente resi noti a tutti. vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.

