Stellantis Messico registra una crescita delle vendite del 53%

Stellantis Messico ha registrato vendite per 6.831 unità a novembre, una crescita del 53 per cento rispetto a novembre 2021. Il marchio con il maggior numero di vendite nel gruppo è stato Ram. “A novembre, Stellantis Mexico ha continuato la sua accelerazione delle vendite nel settore nel paese ed è cresciuta del 53% su base annua”, ha affermato Carlos Quezada, Vicepresidente commerciale di Stellantis Mexico.

Stellantis Messico: a novembre 2022 crescita del 53% del gruppo automobilistico rispetto a novembre 2021

Dodge ha registrato un totale di 1.415 unità immatricolate. Dodge Journey e Dodge Durango hanno registrato le migliori vendite di novembre dal 2015. Le vendite di Dodge Challenger sono cresciute del 55 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dodge Attitude ha venduto 406 unità. Fiat ha venduto 703 unità, Fiat Pulse continua con buoni risultati vendendo 400 unità. Fiat Mobi ha invece venduto 200 unità e Fiat Argo ha aumentato le vendite dell’83 per cento rispetto a novembre 2021.

Jeep ha venduto 1.394 unità, in aumento del 42 per cento rispetto a novembre 2021, miglior novembre dal 2017. Jeep JT ha registrato il miglior mese di vendite della sua storia. Peugeot ha registrato vendite di 519 unità. Peugeot Expert ha aumentato le vendite del 153 per cento. Peugeot 3008 ha aumentato le vendite del 10 per cento. Peugeot 2008 ha venduto 199 unità.

Ram ha registrato vendite di 2.779 unità, il miglior novembre della sua storia. Ram Light Duty ha registrato una crescita delle vendite del 56 per cento rispetto al 2021. Ram 700 ha registrato vendite di 1.148 unità. Ram Pro Master Rapid e Ram 4000 hanno venduto rispettivamente 219 e 201 unità nel mercato messicano. Ram Promaster ha venduto 81 unità. Ram Heavy Duty ha venduto 60 unità. Insomma sicuramente un buon mese in Messico per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.

