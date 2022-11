Stellantis richiama 280 mila veicoli per rischio incendio

Il gruppo Stellantis ha fatto sapere nelle scorse ore che sta richiamando quasi 280 mila pick-up Ram con motore diesel negli Stati Uniti perché in queste vetture il fluido di trasmissione può fuoriuscire e causare incendi al motore. Il richiamo riguarda alcuni pickup Ram 2500 prodotti dal 2020 al 2023 e alcuni Ram 3500 che sono stati costruiti dal 2020 al 2022. Tutti hanno motori diesel Cummins da 6,7 ​​litri e trasmissioni 68RFE.

Stellantis richiama 280.000 pick-up Ram diesel negli Stati Uniti per un problema che può provocare un incendio

La società afferma che il calore e la pressione possono accumularsi nella trasmissione, che in conseguenza di ciò potrebbe espellere il fluido dal tubo dell’astina di livello. Se il fluido colpisce una parte calda del motore, questo può provocare un incendio. Stellantis, ex Fiat Chrysler, sta ancora cercando di trovare una soluzione per la loro riparazione. Nel frattempo, la società afferma che i proprietari possono ancora guidare i pickup, ma i conducenti devono contattare un concessionario se vedono una spia accesa sul cruscotto.

La società afferma di avere 16 segnalazioni di incendi e 48 tra reclami, rapporti sul campo e richieste di garanzia a causa del problema. Il gruppo automobilistico inoltre è anche a conoscenza di un lieve incidente causato dal problema. I proprietari di questi veicoli saranno informati tramite raccomandata a partire dal 30 dicembre. I proprietari di questi veicoli interessati dal richiamo possono contattare il servizio clienti del gruppo Stellantis negli Stati Uniti al numero 800 853-1403.

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare nuovi dettagli o nuove informazioni relativo a questo richiamo annunciato dal gruppo Stellantis, che come dicevamo poc’anzi riguarda circa 280 mila vetture vendute in Nord America.

