Stellantis presente a CONEXPLO22

Dall’8 all’11 novembre si è tenuto CONEXPLO22, un congresso organizzato dall’Istituto argentino per il petrolio e il gas (IAPG), in cui professionisti di aziende energetiche, istituti di ricerca e insegnamento e agenzie governative hanno condiviso le loro conoscenze, scoperte, tecnologie ed esperienze nel corso di 4 giorni molto intensi. TotalEnergies e Stellantis erano presenti all’evento per continuare ad affrontare insieme la sfida di una transizione energetica per raggiungere una mobilità sempre più sostenibile.

A livello globale, entrambe le società hanno recentemente rinnovato la loro alleanza per collaborare nella ricerca e sviluppo, con obiettivi comuni in termini di sviluppo sostenibile e innovazione, in particolare nelle nuove forme di mobilità, carburanti a basse emissioni di carbonio o di origine biologica, lubrificanti e fluidi in particolare. Anche TotalEnergies e Stellantis fanno parte della Joint Venture Automotive Cells Company (ACC).

Fin dal primo giorno di CONEXPLO22, la DS 7 Crossback E-Tense è stata esposta nella hall dell’Hotel Cóndor de los Andes nella città di Mendoza in modo che tutti i partecipanti potessero vivere da vicino l’esperienza di caricamento e conoscere il modello.

Allo stesso modo, giovedì 10, Sebastián Saffini, Brand Manager di DS Automobiles Argentina, ha partecipato al panel “Electric Mobility”, concentrandosi sul ruolo fondamentale del marchio in questa transizione energetica sia a livello globale che in Argentina, con la sua offerta di modelli con motori ibridi plug-in come il DS 7 Crossback E-Tense, sottolineando i vantaggi tecnologici di questo tipo di veicolo grazie alla sua autonomia e versatilità negli usi che consentono fino a 58 km di funzionamento in modalità “100 per cento elettrica”.

