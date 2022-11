Stellantis e Infineon: accordo per la fornitura di microchip in carburo di silicio

Infineon Technologies AG ha dichiarato lunedì di aver firmato un accordo non vincolante con la casa automobilistica Stellantis sulla fornitura di semiconduttori per veicoli elettrici. Il memorandum d’intesa tra le due società è il primo passo verso una potenziale fornitura pluriennale di chip in carburo di silicio, ha affermato Infineon, ampiamente utilizzati nell’industria automobilistica e industriale.

Memorandum d’Intesa per Stellantis con Infineon per la fornitura pluriennale di chip al carburo di silicio

Il produttore di chip tedesco ha dichiarato che riserverà capacità di produzione e fornirà alcuni chip, a marchio CoolSiC, nella seconda metà di questo decennio ai fornitori diretti di Stellantis. Il volume potenziale e la prenotazione della capacità sono valutati a significativamente più di 1 miliardo di euro (1,04 miliardi di dollari), ha affermato Infineon. Infineon e Stellantis sono anche in trattative per la fornitura di alcuni chip per veicoli elettrici con i marchi del gruppo, ha aggiunto Infineon.

“Crediamo fermamente nell’elettromobilità e siamo entusiasti di sviluppare partnership con aziende automobilistiche leader come Stellantis che la rendono parte della vita quotidiana delle persone”, ha affermato Peter Schiefer, Presidente della Divisione Automotive di Infineon. “Rispetto alle tradizionali tecnologie di alimentazione, il carburo di silicio aumenta l’autonomia, l’efficienza e le prestazioni dei veicoli elettrici. Grazie alla nostra tecnologia all’avanguardia CoolSiC e ai continui investimenti nelle nostre capacità produttive, siamo ben posizionati per soddisfare la crescente domanda di elettronica di potenza nell’elettromobilità”.

Infineon ha un ruolo di leader di mercato come fornitore di alta qualità e volumi elevati per l’industria automobilistica. Infineon si sta preparando per l’accelerazione della domanda del settore con investimenti significativi. Nel 2024, ad esempio, il nuovo stabilimento di Infineon per le tecnologie SiC inizierà la produzione a Kulim, in Malesia. Integrerà le capacità produttive esistenti a Villach, in Austria, seguendo la strategia multisito di Infineon.

