Stellantis: crescita record delle immatricolazioni in Cina

Negli ultimi tempi le notizie riguardanti la Cina per il gruppo Stellantis non sono mai state particolarmente positive. Si era parlato dell’imminente addio alla produzione nel paese per una nuova strategia asset light con importazioni dall’estero. Inoltre di recente era stata ufficialmente annunciata la bancarotta per la Joint Venture con GAC.

Vendite record per Stellantis in Cina nel mese di ottobre 2022

Tuttavia nelle scorse ore si registra finalmente una buona notizia proveniente dalla Cina per Stellantis. Il gruppo automobilistico ha registrato ad ottobre un mese record con una crescita delle immatricolazioni del 45 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Si tratta tra l’altro non di un caso sporadico ma del 23esimo mese di fila che il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe registra una crescita in quello che è uno dei più importanti mercati automobilistici al mondo, forse il più importante insieme a quello americano.

Entrando nel dettaglio dei risultati del produttore di auto, sono state esattamente 14.589 le unità immatricolate in Cina dal gruppo Stellantis. Merito di questo exploit è da attribuire agli ottimi risultati raggiunti dalla Joint Venture Dongfeng Peugeot Citroen Automobile che grazie a nuove strategie di marketing e assistenza ai clienti è riuscita a crescere in aree della Cina in cui non aveva mai fatto bene.

Questo tra l’altro è il 23esimo mese di fila che l’azienda del CEO Carlos Tavares registra una crescita nel paese rispetto all’anno precedente. Sembra dunque volgere al sereno la situazione per Stellantis in Cina. Nei primi 10 mesi del 2022 il gruppo automobilistico ha già immatricolato 105.013 unità in quel paese. Vedremo dunque dalla Cina quali altre novità arriveranno prossimamente per l’azienda del Presidente John Elkann.

