Nuova Lancia Flaminia GT: ecco quale potrebbe essere il suo design [Render]

Si fa un gran parlare del futuro di Lancia che come sappiamo il gruppo Stellantis ha intenzione di rilanciare in grande stile nel segmento premium del mercato auto con tre nuovi modelli che arriveranno rispettivamente nel 2024, 2026 e 2028. Ovviamente grazie a questi annunci si è riacceso l’entusiasmo tra appassionati e fan del marchio che sperano di rivedere in futuro alcuni dei modelli che hanno fatto la storia del marchio italiano. Tra questi si parla anche della nuova Lancia Flaminia GT.

Ecco come sarebbe una nuova Lancia Flaminia GT secondo un recente render apparso sul web

La vettura lanciata nel 1954 e rimasta in produzione fino al 1970, è arrivata sul mercato come erede della Lancia Aurelia. Un render apparso sul web nelle scorse ore è realizzato dall’artista digitale e designer Mirko Del Prete conosciuto anche come MDP Design ha provato ad immaginare come sarebbe questa auto in chiave moderna qualora avvenisse il suo ritorno sul mercato.

Ricordiamo che al momento nel futuro di Lancia è stato confermato una nuova generazione di Ypsilon nel 2024, un crossover nel 2026 e la nuova Delta nel 2028. Se le cose dovessero andare per il verso giusto in futuro ci potrebbe essere spazio anche per altri modelli oltre a questi tre e ovviamente si guarderebbe sempre al grande passato del marchio riproponendo una delle auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano come appunto avverrebbe con la nuova Lancia Flaminia GT.

In questo render l’auto è immaginata con forme imponenti, linee essenziali ed eleganti. Nella zona anteriore notiamo la presenza di una grande griglia a listelli verticali e sottili fari a LED integrati nel profilo superiore della calandra. Guardando la vettura di profilo notiamo invece le grandi ruote, gli specchietti sottili e maniglie quasi invisibili.

Nella parte posteriore spiccano invece il grande lunotto fortemente inclinato e fari a LED in verticale. Vedremo se in futuro nella gamma della casa piemontese ci potrà essere ancora spazio per un modello di questo tipo. Ricordiamo infine che il 28 novembre Lancia svelerà qualcosa in più del design delle sue futuro auto in occasione del Design Day.

Ti potrebbe interessare: Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: la vettura può essere acquistata con finanziamentro che prevede rate da 233 euro al mese anche a novembre