Stellantis collabora con la startup Casi per un servizio di abbonamento auto

Arrivano novità interessanti per Stellantis. Il gruppo automobilistico ha annunciato una partnership con la startup norvegese Casi per lanciare un servizio di abbonamento per auto chiamato Drivenjoy, inizialmente nei Paesi Bassi. Il servizio offrirà circa 200 veicoli nei prossimi mesi. La flotta Drivenjoy non è interamente elettrica, anche se nei prossimi mesi verranno aggiunti altri veicoli ibridi e completamente elettrici.

Stellantis sta pubblicizzando la partnership come un “grande passo avanti” nel modo in cui la casa automobilistica distribuisce le auto e si connette con i clienti.

Drivenjoy offre tre marchi: Peugeot, Citroen e DS. A partire da gennaio, Casi, precedentemente chiamata imove, spera di aggiungere altri marchi Stellantis alla flotta per offrire un servizio multimarca.

“Vediamo che l’abbonamento alle auto sarà una parte importante dell’industria automobilistica in futuro e siamo determinati che ora è il momento giusto per noi per svolgere un ruolo nell’evoluzione di questo segmento”, ha affermato Sophieke Verhoeven, responsabile della finanza di PSA presso Stellantis.

Casi mira ad aiutare le case automobilistiche, concessionari, operatori di flotte e altre aziende per lanciare e scalare servizi di abbonamento per auto. L’azienda ha progettato una piattaforma di abbonamento per auto all-in-one che offre distribuzione multicanale, gestione degli abbonamenti e una selezione di servizi operativi e partner dell’ecosistema.

Stellantis ha costantemente aumentato la sua presenza di abbonamenti negli Stati Uniti con il suo marchio Free2move, lanciato in Europa nel 2016 prima di debuttare a Washington, DC, nel 2018. Da allora il servizio si è esteso a città come Austin, Columbus, Portland e Denver. A maggio, Stellantis ha accettato di acquistare l’attività di car sharing Share Now da BMW e Mercedes-Benz mentre le due case automobilistiche tedesche si concentrano sulla parte software della loro alleanza per la mobilità.

