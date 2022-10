Stellantis sta studiando come ampliare il numero dei suoi marchi in Brasile

Stellantis fin dalla sua nascita dopo la fusione di Fiat Chrysler e PSA ha dimostrato una crescita incoraggiante a livello globale. Fin da subito si è capito che questa fusione è stata una buonissima idea. In Brasile il gruppo automobilistico, forte di questi risultati a livello globale ha deciso di espandere ulteriormente la presenza dei suoi marchi nel mercato. Un primo movimento lo abbiamo avuto con Abarth, che realizzerà in Brasile una sua versione del SUV Fiat Pulse e dovrebbe debuttare a novembre.

Stellantis vuole aumentare la sua presenza in Brasile e pensa al lancio di nuovi marchi

Fiat non avrà nemmeno il suo logo su Pulse Abarth per far conoscere meglio il marchio sportivo. Le voci indicano un’espansione in Brasile di altri marchi del gruppo, dopo un recente incontro a Parigi tra dirigenti di Stellantis e rappresentanti delle catene di concessionarie brasiliane.

In particolare si è discusso del lancio di DS Automobiles. Il marchio di lusso francese, inizialmente basato su modelli Citroën, è stato commercializzato in Brasile tra il 2012 e il 2016 nella gamma della casa madre. C’è stata una grande evoluzione in Europa per questo brand che dal 2015 opera in modo indipendente per il mercato premium.

Altro punto di discussione molto caldo per quanto riguarda il futuro di Stellantis in Brasile è quello relativo al ritorno di Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione che già in passato è stata commercializzata in Brasile non è riuscita a consolidarsi in quel mercato. La forza e le sinergie di Stellantis potrebbero fare la differenza e dare la possibilità anche allo storico marchio milanese di poter dire la sua in quel paese.

Infine si parla anche del ritorno di Opel. Sebbene questo sia stato smentito più volte in passato, adesso i tempi sembrano maturi. Infine Stellantis ha anche previsto l’espansione a partire dal 2023 delle vendite di auto ibride in Brasile. Dal prossimo anno queste auto saranno vendute in tutte le concessionarie dei marchi in quel paese e non solo in alcune come accade adesso.

